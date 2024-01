Gabriel Nadeau-Dubois croit que c’est l’inaction du gouvernement durant ces années qui est la cause première de la crise du logement.

(Laval) Le nouveau programme de construction créé par la CAQ il y a deux ans n’a encore livré aucun logement, dénonce Québec solidaire, qui plaide maintenant pour que le gouvernement lance une « corvée » de l’habitation en offrant des taux d’intérêt plus faibles pour le logement non privé.

« Le sujet du logement a été évacué du débat public complet pendant des années. […] La classe politique québécoise, François Legault en premier, ne peut pas décharger sa responsabilité sur les autres », a déploré le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en point de presse lors du caucus présessionnel de son parti qui se tenait à Laval jeudi.

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Le chef parlementaire de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois aux côtés de la co-porte-parole Émilise Lessard-Therrien

M. Nadeau-Dubois a également écorché la classe médiatique, en soulignant qu’il y a quatre ans, son parti avait fait une sortie à l’Assemblée nationale pour parler de « l’urgence nationale » de construire du logement. « Un seul journaliste s’était présenté à ce point de presse », a-t-il déploré.

Il croit donc que c’est l’inaction du gouvernement durant ces années qui est la cause première de la crise du logement, et que c’est aussi le gouvernement qui doit remédier à la situation.

Couper dans la paperasse

Après avoir mis fin au programme d’Accès-Logis, la CAQ a mis sur pied le programme d’habitation abordable du Québec (PHAC), qui était censé être plus efficace. « Deux ans plus tard, le bilan de leur programme qui était censé régler tous les problèmes, c’est zéro logement construit, puis 46 en chantier. La preuve est dans le pudding. Le programme de la CAQ ne marche pas », a-t-il dénoncé.

M. Nadeau-Dubois veut s’inspirer de l’esprit d’une « corvée » lancée dans les années 1980 pour construire dans les logements.

Les propositions de Québec solidaire Couper dans la paperasse des programmes gouvernementaux pour faire décoller les projets plus rapidement

Offrir un taux d’intérêt préférentiel aux projets de logements hors marchés, c’est-à-dire qui ne sont pas l’initiative du secteur privé

Encourager l’aménagement de maison bigénérationnelle ou de logements additionnels dans les maisons unifamiliales, pour favoriser une « densification douce »

Quel programme pourrait remplacer le PHAC ? Combien coûteraient le programme de taux d’intérêt plus faible, pourquoi ne pas inclure le secteur privé ? : « Tous les détails ne sont pas ficelés ce matin », a rétorqué M. Nadeau-Dubois.

La co-porte-parole Émilise Lessard-Therrien souligne que les régions souffrent également de la crise du logement. « Le premier juillet dernier, il n’y avait littéralement aucun logement de disponible à Roberval ou à Gaspé », a-t-elle déploré. « C’est un gros frein au développement économique de nos régions », a-t-elle dénoncé.

Elle estime qu’avec la proposition de « densification douce », il serait possible de renforcer les « cœurs de villages », et permettre à plus de gens de s’installer en région sans menacer les terres agricoles.