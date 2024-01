(Ottawa) Le recours historique à la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin au « convoi de la liberté » en 2022 n’était pas justifié et contrevenait à la Charte canadienne des droits et libertés, selon un jugement rendu par la Cour fédérale mardi. Le gouvernement a déjà indiqué qu’il portera la décision en appel.

C’est la première fois qu’un tribunal trace la ligne puisque cette législation, adoptée en 1988 pour remplacer la Loi sur les mesures de guerre, n’avait jamais été utilisée auparavant. Ce jugement tranche avec les conclusions de la commission Rouleau qui avait donné raison « à contrecœur » au gouvernement Trudeau il y a près d’un an.

« Ça doit être une mesure de dernier recours pour le gouvernement », signale l’avocate Ewa Krajewska, qui a plaidé pour l’Association canadienne des libertés civiles dans cette cause. L’organisme fait partie des groupes qui avaient contesté le recours à cette loi d’exception en février 2022.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on invoque parce que c’est plus pratique, plus facile ou plus rapide, a-t-elle ajouté. Il faut qu’il y ait une preuve objective que c’est une crise nationale qui menace la sécurité du Canada. »

Et le gouvernement n’a pas réussi à en faire la démonstration, selon le juge Richard Mosley. Il admet pourtant qu’il tendait à croire que le recours à la Loi sur les mesures d’urgence était raisonnable avant d’entendre les arguments de toutes les parties.

Le décret avait mené à la suspension de certaines libertés civiles en interdisant les rassemblements publics, il donnait également des pouvoirs supplémentaires aux corps policiers et avait permis le gel des comptes bancaires des manifestants.

Pas de menace à la sécurité nationale

Le juge Mosley conclut que le convoi de la liberté ne constituait pas une menace à la sécurité nationale même si d’autres manifestants avaient commencé à bloquer des postes frontaliers ailleurs au pays et le pont Ambassador à Windsor, un corridor critique pour les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis.

Bien que ces évènements soient tous préoccupants, la preuve ne permet pas de conclure que le convoi avait créé une situation critique, urgente et temporaire de portée nationale et qui ne pouvait pas être réglée efficacement avec toute autre loi du Canada. Le juge Richard Mosley

Il note que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avait mis fin au blocage de Coutts en Alberta après la découverte d’une importante cache d’armes et que la Sûreté du Québec s’était également occupée des manifestations sur son territoire. Il n’y avait qu’à Ottawa où la police locale était incapable de gérer la situation.

Le juge Mosley reconnaît que ces manifestations ont nui à l’économie canadienne, mais il ajoute que cela ne constituait pas « une menace ou l’usage de violence grave contre des personnes ou des propriétés ».

La Loi sur les mesures d’urgence définit toute menace à la sécurité nationale comme de l’espionnage ou du sabotage, de l’ingérence étrangère, l’usage de violence grave et la tenue d’activités pour renverser le gouvernement. Elle précise que cette définition ne s’applique pas aux manifestations licites.

Le magistrat estime également que le gouvernement a contrevenu à la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression ainsi qu’au droit à la protection contre les saisies abusives garantis par la Charte en permettant le gel des comptes bancaires des manifestants à la grandeur du pays sans autorisation judiciaire alors qu’il aurait pu prendre des mesures moins invasives. Elles auraient pu, par exemple, « être limitées à l’Ontario qui était confrontée à la situation la plus difficile ».

Le sénateur Claude Carignan, qui fait partie de la commission conjointe de la Chambre des communes et du Sénat pour évaluer le recours à cette législation n’est pas étonné. « C’était évident pour moi que ça ne respectait pas les critères pour déclencher la Loi sur les mesures d’urgence, a-t-il commenté en entrevue. On l’a constaté dès le début. »

Toujours convaincus

« On a pris une décision difficile. On a pris une décision sérieuse, grave, mais on était convaincu sur le moment qu’on a pris la bonne décision », a réagi la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, rapidement après que le jugement eut été rendu public.

On continue aujourd’hui d’être convaincus qu’on a pris la bonne décision. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland

Le centre-ville d’Ottawa, près du parlement, était alors paralysé par des centaines et parfois des milliers de camions depuis près de trois semaines sans que la police municipale n’intervienne. D’autres camions bloquaient également le pont Ambassador à Windsor et des postes frontaliers ailleurs au pays dont celui de Coutts, en Alberta. Les manifestants étaient opposés à la vaccination obligatoire pour les camionneurs et aux autres mesures sanitaires imposées durant la pandémie de COVID-19.

« On se rappelle de nos discussions avec l’administration américaine quant à la sécurité nationale et économique qui était menacée », a évoqué le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, lors d’une mêlée de presse en marge de la retraite du Conseil des ministres.

« Et moi je me rappelle très bien quand les services de renseignement et de police nous ont informés qu’à Coutts en Alberta, ils avaient découvert deux bombes artisanales, 36 000 munitions et en même temps, ils ont déposé des accusations aussi sérieuses que complot pour meurtre », a-t-il ajouté.

Or, le juge Mosley écrit que le potentiel qu’un acte de violence grave soit commis n’était pas suffisant pour recourir à cette législation. Il note qu’il « n’y avait aucune preuve d’une “cellule endurcie“ similaire ailleurs au pays, seulement des spéculations, et que la situation à Coutts avait été résolue sans violence ».

Les manifestants avaient commencé à quitter les lieux après l’intervention de la GRC la veille du décret pour recourir à la loi.

Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé à l’époque avoir l’obligation d’utiliser cette « mesure exceptionnelle » pour rétablir l’ordre, préserver la confiance des Canadiens envers leurs institutions et protéger la réputation du Canada auprès de ses alliés comme étant un pays où la primauté du droit est respectée.

Avec la collaboration de Joël-Denis Bellavance, La Presse

Ils ont dit La décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence était injustifiée dès le départ. Trudeau a provoqué cette crise en divisant les gens. Il a ensuite violé les droits de la Charte pour réprimer illégalement les citoyens canadiens. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada Si le premier ministre, au lieu de faire de la politique avec cette crise sociale majeure, était intervenu plus vite, notamment en ouvrant peut-être un dialogue, mais surtout en donnant à la police d’Ottawa les effectifs supplémentaires qu’ils avaient demandés, on ne se serait pas rendu là. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois C’était difficile d’appuyer les mesures d’urgence, mais on a pris cette décision pour aider le pays dans cette situation. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique Le recours inutile à la Loi sur les mesures d’urgence a créé un dangereux précédent et si le gouvernement fédéral ne le reconnaît pas, l’Alberta continuera de défendre les droits garantis par la Charte des Albertains et de tous les Canadiens. Danielle Smith, première ministre de l’Alberta