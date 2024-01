Guerre en Ukraine Les missiles sol-air promis par le Canada se font toujours attendre

(Ottawa) Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, affirme que la mise en place de systèmes de défense aérienne sur le champ de bataille est la priorité absolue pour la nouvelle année, mais le système promis par le Canada il y a un an n’a toujours pas été livré et on ne sait pas exactement quand il le sera.