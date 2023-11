La journaliste Léa Carrier (au centre) lors d’une réunion à La Presse avec ses collègues Philippe Mercure (à gauche), ainsi que Rima Elkouri et Isabelle Audet (à sa droite).

(Québec) Les parlementaires québécois ont parlé d’une seule voix mardi au Salon bleu afin de souligner « l’importance du travail d’enquête de la journaliste Léa Carrier » de La Presse pour son récent reportage sur la montée des discours misogynes dans les écoles au Québec.

La motion, qui a été présentée par la députée de Québec solidaire (QS) Ruba Ghazal, conjointement avec des élus de tous les partis, condamne par ailleurs « la campagne haineuse [à l’égard de Mme Carrier] depuis la parution de son article ».

Le 19 novembre dernier, La Presse publiait une enquête-choc ayant pour titre « Le discours misogyne entre à l’école » dans laquelle l’émergence d’un discours misogyne dans les écoles était décrite en lien avec la popularité en ligne de l’influenceur masculiniste britannico-américain Andrew Tate, qui prône le retour aux rôles traditionnels des genres. Ce dernier affirme entre autres que les femmes sont « intrinsèquement paresseuses », qu’elles ont « une part de responsabilité » lorsqu’elles sont victimes d’agressions sexuelles et que leur valeur est inversement proportionnelle au nombre de leurs partenaires sexuels.

Commentaires sexistes lancés en classe, tensions entre les garçons et les filles : le Centre de la prévention de la radicalisation menant à la violence constate désormais une hausse des demandes d’assistance dans les écoles en lien avec les enjeux liés au genre.

De passage à l’émission Tout le monde en parle dimanche sur les ondes de Radio-Canada, Mme Carrier a raconté avoir reçu des messages sexistes et misogynes après la publication de son article.

« Ces commentaires insultants que j’ai reçus viennent selon moi prouver le bien-fondé de l’article, qui dit qu’il y a une normalisation dans la société [des discours misogynes] – et en particulier sur les réseaux sociaux où se trouvent en très grand nombre les jeunes, et sur lequel on n’a presque aucun contrôle. Ou sinon, pas du tout », a-t-elle dit.