De Québec à Ottawa, découvrez ce qui a retenu l’attention de nos correspondants parlementaires cette semaine.

Bonne semaine : Manon Massé

La députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques terminait cette semaine son mandat de co-porte-parole de Québec solidaire. Elle avait la difficile tâche de succéder à Françoise David. Elle a porté le flambeau avec conviction, avec un style toutefois bien à elle. En 2018, sa présence au débat des chefs fut à la fois rafraîchissante et efficace. Il est vrai que par la suite, ses efforts n’ont pas empêché son parti de stagner. Mais cela ne lui a pas fait changer ses principes. Pour sa dernière question, elle a pris la défense des Premières Nations, un sujet pour lequel elle n’espérait pas faire de gain politique. Elle le faisait par conviction, tout simplement. Comme l’a souligné François Legault, « personne [ne] doute de son engagement pour défendre les plus démunis de notre société ». Dimanche, la femme qui lui succédera devra chausser de grandes pointures.

Paul Journet, La Presse

Dure semaine : Geneviève Guilbault

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault

Geneviève Guilbault devait savoir qu’en devenant ministre des Transports, elle héritait d’un mandat très difficile. Le défi doit tout de même être au-delà de ses espérances. Ses talents de communicatrice sont quotidiennement mis à l’épreuve. Elle a dû être en faveur, en défaveur puis à nouveau en faveur, un peu, du troisième lien routier. Elle a aussi dû justifier la mise sur pause du tramway, malgré les millions déjà dépensés. Et maintenant, elle voit le seul soumissionnaire pour le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal vouloir renégocier le contrat. Face à ces mauvaises nouvelles, elle a défendu son ministère en disant que son expertise portait surtout sur le réseau routier. Or, juste après, la vérificatrice générale du Québec a démontré le contraire dans un rapport critique. La ministre n’a pas voulu le commenter.

Paul Journet, La Presse

L’art de bien patiner

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre fédéral des Transports et lieutenant politique de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez

La subvention de 5 à 7 millions de dollars accordée par le gouvernement Legault afin de permettre aux Kings de Los Angeles de jouer deux matchs hors concours au Centre Vidéotron de Québec en septembre a eu des échos jusqu’à Ottawa cette semaine. Des ministres influents du Québec ont dû tourner sept fois leur langue dans leur bouche avant de commenter l’affaire. Ce fut le cas du ministre des Services publics et de l’Approsivionnement, Jean-Yves Duclos. Mais le ministre des Transports et lieutenant politique de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez, a su aussi manier l’ironie. « Monsieur Rodriguez, les Kings à Québec, qu’est-ce que vous en pensez ? Sept millions ? », lui a demandé un journaliste. « Là, je vais commencer à patiner, là », lui a répondu le ministre avant de passer à une autre question.

Pour la dernière fois

C’était une semaine de dernières fois pour Manon Massé ces derniers jours à Québec. Non, la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques ne quitte pas la politique, mais elle cédera son titre de co-porte-parole féminine de Québec solidaire ce dimanche, lorsque les membres choisiront qui de Christine Labrie, Ruba Ghazal et Émilise Lessard-Therrien prendra sa place. Au Salon bleu, jeudi, Mme Massé s’est levée pour la dernière fois pour interpeller le premier ministre François Legault, qui a répondu à ses questions. Un peu plus tôt en mêlée de presse au « hot room », l’émotion était aussi palpable.

Le chiffre de la semaine : 10 %

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard

Il s’agit de la probabilité que la capitale nationale retrouve un jour une équipe de hockey de la LNH, selon le ministre responsable du retour des Nordiques, Eric Girard. Le ministre des Finances a également dû défendre sur la place publique et dans son caucus son choix d’investir de 5 à 7 millions pour payer, entre autres, le déplacement, les repas et l’hébergement des joueurs des Kings de Los Angeles lors de leur visite à Québec à l’automne 2024.

La citation de la semaine

« C’est contre mes valeurs. »

Le Beauceron caquiste Luc Provençal a rompu les rangs en affirmant publiquement son désaccord envers la décision du gouvernement Legault de subventionner la visite des Kings de Los Angeles à Québec. Les députés Youri Chassin, Yannick Gagnon, Éric Girard (le député de Lac-Saint-Jean, et non le ministre) et Marie-Louise Tardif ont aussi exprimé leur malaise, ce qui est peu habituel. Les dissidents se sont finalement ralliés jeudi en votant contre une motion lancée par les libéraux pour faire annuler la subvention.

La grève pour tout le monde !

PHOTO FOURNIE PAR LE PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC Le chef par intérim du PLQ, Marc Tanguay, le député André Fortin et, un peu plus loin… sa fille !

Les journées de grève dans la fonction publique affectent tout le monde, même les députés. Avec les écoles qui ont été fermées une bonne partie de la semaine, certains élus ont décidé d’emmener leur progéniture au boulot. C’est le cas notamment de la solidaire Christine Labrie et du libéral André Fortin, dont on aperçoit ici la fille Élodie, 7 ans, qui observe son papa en action lors des points de presse matinaux.

Une sénatrice menacée

Le débat sur la taxe carbone a dérapé cette semaine à la Chambre haute. La sénatrice indépendante Bernadette Clement a affirmé avoir reçu des menaces d’un homme qui voulait se rendre chez elle. Elles sont survenues après la publication d’un gazouillis de l’ex-chef du Parti conservateur Andrew Scheer sur X demandant aux gens de la contacter, elle et sa collègue Chantal Petitclerc. Il les accusait d’avoir limité le débat sur le projet de loi C-234 qui accorderait une exemption de la taxe carbone aux agriculteurs. Les libéraux tentent de convaincre les sénateurs de le rejeter. Le projet de loi privé soumis par un député conservateur a été adopté par la Chambre des communes grâce à l’appui du Bloc québécois, du Nouveau Parti démocratique, du Parti vert et d’une poignée de députés libéraux.

Le NPD devra prendre son mal en patience

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le chef du NPD, Jagmeet Singh, s’exprimant à la Chambre des communes, à Ottawa

Le président de la Chambre des communes continuera de permettre les questions faisant allusion à une « coalition NPD-libérale ». Greg Fergus estime qu’il n’est pas de son ressort de se prononcer sur l’accord de confiance signé par le Nouveau Parti démocratique pour soutenir le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. « Ce n’est pas le rôle du président d’interpréter ou de donner un sens à ce type d’entente entre les parties », a-t-il tranché lundi, citant une décision rendue par son prédécesseur en mars 2022. Au grand dam des néo-démocrates, l’étiquette de « gouvernement NPD-libéral » leur colle à la peau. Les conservateurs ne manquent pas une occasion d’associer les deux partis lors de la période des questions.