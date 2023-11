Construction de logements Une voie rapide pour couper « dans la mélasse »

(Québec) Le gouvernement Legault veut donner un « superpouvoir » aux villes, pour passer outre la « mélasse » des règles d’urbanisme et mettre un frein au « pas dans ma cour ». L’objectif : construire plus rapidement et en hauteur. Les partis de l’opposition craignent l’apparition de verrues urbaines et un retour du favoritisme et de la collusion, mais dans ce combat, le gouvernement a l’appui des maires, qui applaudissent l’initiative.