(Québec) Eric Girard veut trouver d’autres équipes de la LNH pour jouer des matchs hors concours à Québec dans les prochaines années pour mettre en valeur le Centre Vidéotron, mais des députés de son propre parti jugent que de donner une subvention aux Kings de Los Angeles ne fait pas partie de leur valeur.

Ce qu’il faut savoir La subvention de 5 à 7 millions annoncée par le ministre Girard servira à payer les repas, l’hébergement et le déplacement des joueurs de hockey et du personnel des équipes, ainsi que les pertes de revenus des Bruins de Boston et des Panthers de la Floride

Il aurait aimé payer 2 millions moins cher. Le seul problème, « c’était ça ou rien », a-t-il expliqué.

Eric Girard veut attirer d’autres équipes de la LNH au Centre Vidéotron avec de l’argent public, cela fait partie de sa stratégie pour initier un retour des Nordiques de Québec

Il évalue la probabilité d’un retour d’une équipe de hockey professionnelle dans la Capitale nationale à 10 %.

« Moi je vais répondre au nom de mes citoyens de lac Saint-Jean. C’est contre les valeurs des citoyens de Lac Saint-Jean et je fais partie de Lac Saint-Jean comme citoyen », a lancé l’autre Éric Girard, député caquiste de Lac Saint-Jean à l’entrée du caucus de son parti mardi. Le Beauceron Luc Provençal a également affirmé que cette décision, « c’est contre mes valeurs ».

Ils n’ont pas été convaincus par les explications du ministre des Finances Eric Girard, qui mise sur le retour des Nordiques. « Si on ne fait rien, on ne fait rien pour la cause », a-t-il affirmé plus tôt en journée. Il a défendu bec et ongle sa décision de subventionner deux matchs hors concours de la LNH à Québec à l’automne 2024, et souhaite recommencer si les billets se vendent bien. Il tentera toutefois de le faire à moindre coût.

Et cette décision est directement liée à son plan pour attirer une nouvelle équipe de la LNH dans la capitale nationale, contrairement à ce qu’il avait affirmé le 14 novembre, lors de l’annonce. C’était implicite, a-t-il expliqué mardi.

Il dit qu’il a « pris acte des réactions très négatives », mais qu’il a le mandat de faire revenir les Nordiques.

Maigres chances

Et sur ce front, la bataille n’est pas gagnée d’avance.

« J’ai fait mes calculs. Il y a une chance sur deux qu’il y ait une expansion dans la Ligue nationale dans les prochaines années. Et les villes qu’on entend s’il y a une expansion, c’est Atlanta, Salt Lake City, San Antonio, Houston et Québec. Donc, au moins cinq villes candidates : une chance sur cinq fois 0,5 » a lancé le ministre des Finances.

M. Girard a également expliqué pourquoi il en coûtait autant pour faire produire deux matchs de hockey. Le 5 à 7 millions servira à payer les déplacements, l’hébergement et les repas des joueurs et du personnel des Kings de Los Angeles, des Bruins de Boston et des Panthers de la Floride. Il dédommagera également les propriétaires des Bruins et des Panthers pour les revenus perdus pour les deux matchs, qui auraient normalement été joués dans ces deux villes américaines.

Le ministre n’a qu’un seul regret : il aurait aimé payé moins cher, entre 2 et 5 millions. Mais il faisait face à un ultimatum.

J’aurais aimé que ça coûte 2 millions moins cher. […] Il y avait cette offre-là sur la table, et on a essayé de négocier à la baisse, et puis c’était ça ou rien. Eric Girard, ministre des Finances

Il a également vanté la profondeur de la ligne de centre des Kings, et estime que les spectateurs qui paieront plus d’une centaine de dollars pour assister à un match auront droit à un spectacle de qualité.

Il a également défendu l’usage du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN), qui servira à faire transiter les fonds.

Ce fonds régional est normalement destiné à soutenir des projets d’entreprises et d’organismes locaux sans but lucratif. Parmi eux, le camp de jour de Portneuf, le club de curling de Charlevoix-Est, la confiturerie Tigidou et la biscuiterie artisanale Chez Léon et Lily, révélait La Presse samedi.

M. Girard affirme qu’il a reçu l’approbation du Conseil du trésor et du Conseil des ministres.

Ce qu’ils ont dit

Les arguments qu’il utilise pour défendre sa décision sont tout simplement pathétiques. Si on avait voulu inventer de toutes pièces un exemple pour illustrer le dérèglement des valeurs de ce gouvernement-là, je pense qu’on n’aurait même pas trouvé un exemple comme ça. C’est un symbole qui est tellement fort, qui est tellement révélateur de la perte de repères complets de François Legault et de son équipe. Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Je n’ai pas de boule de cristal des Nordiques, là. Ce que je sais, c’est qu’il n’y a aucun lien de cause à effet entre lancer des fonds publics par la fenêtre pour faire venir les Kings de Los Angeles. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Il en a rajouté une couche. C’est pathétique comme réponse. Un dollar est un dollar de trop dans cette négociation. On n’a pas besoin de mettre de l’argent public pour une industrie milliardaire. Enrico Ciccone, député du Parti libéral