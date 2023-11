(Québec) La décision de dépenser des millions en argent public pour accueillir les Kings de Los Angeles à Québec soulève des questions au sein même de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Le député caquiste de Jonquière, Yannick Gagnon, a parti le bal, jeudi, en déclarant à Radio-Canada que l’annonce n’arrivait pas au bon moment et qu’il recevait plusieurs appels de la part d’électeurs mécontents.

Peu de temps après, le ministre de l’Éducation et député de Lévis, Bernard Drainville, reconnaissait en mêlée de presse que le moment de l’annonce avait été mal choisi.

« Moi, j’entends les critiques, je les comprends et je suis d’accord avec vous que le timing n’est pas idéal », a déclaré M. Drainville en marge d’une annonce à l’Université Laval, à Québec.

« Maintenant, je ne vais pas me défiler. Je fais partie d’un gouvernement qui a pris cette décision-là, et la raison pour laquelle on l’a prise, c’est qu’on voulait envoyer un signal à la Ligue nationale », a-t-il expliqué.

Selon lui, le gouvernement du Québec se doit de rappeler à la LNH que Québec a un nouvel amphithéâtre de 400 millions qui est prêt à accueillir une équipe de hockey professionnelle.

Il a reconnu que l’octroi d’une subvention de 5 à 7 millions pour accueillir les Kings — un « investissement », selon lui — « ne fait pas l’unanimité ».

Or, « il faut qu’une fois de temps en temps, la Ligue nationale sache qu’on est là, qu’on existe, qu’on a un amphithéâtre pour accueillir une équipe, et donc c’est pour ça qu’on l’a fait », a-t-il soutenu.

Le ministre Drainville a poursuivi en déclarant qu’« on continue d’y croire, nous, au retour des Nordiques à Québec ».

« Je respecte les critiques, mais imaginez si Montréal avait perdu les Canadiens. C’est ça qui nous est arrivé à Québec. On a perdu notre club. Et on aimerait ça, franchement, le retrouver un jour.

« Alors oui, ça passe par des décisions comme celles-là, qui ne font pas l’unanimité, mais qui envoient un signal très clair que pour nous, c’est important le retour », a-t-il déclaré.

Mardi, le ministre des Finances, Eric Girard, a annoncé que les Kings disputeront deux matchs préparatoires l’automne prochain au Centre Vidéotron.

Il a octroyé une subvention de 5 à 7 millions, sans analyse des retombées économiques.

M. Girard a fait cette annonce une semaine après avoir déclaré, lors de la mise à jour économique, que le cadre financier du Québec était « serré » et que les six prochains mois seraient difficiles.

Les trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale, ainsi que le Parti conservateur d’Éric Duhaime, ont tous décrété que la dépense était mal avisée et que le gouvernement avait perdu tout sens des priorités.

Mercredi, à Radio-Canada, la vice-première ministre Geneviève Guilbault avait dit comprendre les critiques. « Est-ce qu’on aurait dû le faire, ne pas le faire ? Je ne vais pas me substituer à mon collègue des Finances. »