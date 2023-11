Rencontre François Legault-Charles Emond Le tramway de Québec au menu

(Québec) L’avenir du projet de tramway de Québec sera au menu d’une rencontre mercredi entre le premier ministre François Legault et le patron de la Caisse de dépôt et placement, Charles Emond, chargé de trouver d’ici six mois le meilleur projet de transport collectif pour la capitale.