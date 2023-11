De Québec à Ottawa, découvrez ce qui a retenu l’attention de nos correspondants parlementaires cette semaine.

Bonne semaine : Kariane Bourassa

Vous ne la connaissez peut-être pas. Elle est députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré. Comme elle le résume elle-même, elle est « jeune, blonde et petite ». Et donc, elle a été victime de goujaterie et d’intimidation. La caquiste a rendu service à tout le Québec en racontant non pas son histoire, mais ses histoires. À QUB radio, elle a raconté qu’un maire de sa circonscription l’a agrippée au collet. Un autre élu local refusait de s’adresser à elle. Il jugeait que cette députée de 32 ans – élue avec une majorité écrasante – n’était pas assez importante. Pour ne pas mettre de l’huile sur le feu, elle ne nomme pas ces individus, ce qui est son choix. Mais son témoignage rappelle que le sexisme reste bien présent en politique et que les élues sont encore victimes de gestes et de propos dégoûtants. La parole n’a pas encore fini de se libérer.

Paul Journet, La Presse

Le chiffre de la semaine : 5 à 7

Non, on ne parle pas ici d’un rendez-vous festif entre collègues. Quoique… Il s’agit plutôt de la valeur de la subvention, en millions de dollars, que le gouvernement Legault a décidé d’accorder pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec, du 2 au 6 octobre 2024. Il y aura deux matchs hors concours au Centre Vidéotron.

Mauvaise semaine : Eric Girard

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Eric Girard, ministre des Finances

Le pire dans la décision du ministre des Finances, c’est qu’il pensait que ce serait bien reçu. Il pensait que la population serait heureuse que les fonds publics servent à payer deux matchs hors concours des Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron. Quelques jours après avoir annoncé des mois difficiles pour l’économie du Québec, il s’est dit : nous pouvons refuser les 8 millions manquants demandés par les banques alimentaires, mais donner cet argent aux millionnaires du hockey professionnel. Comment le prendre au sérieux après l’avoir entendu vanter les retombées économiques générées par le fait que des gens dépensent leur argent au Centre Vidéotron au lieu d’un autre commerce de la région ? Et comment se fier à ses capacités de négociateur quand on apprend que d’autres villes, comme Halifax et Wichita, ont déjà organisé de telles rencontres sans utiliser les fonds publics ?

Paul Journet, La Presse

La citation de la semaine

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre Justin Trudeau

« J’exhorte le gouvernement d’Israël à faire preuve de la plus grande retenue. La mort de femmes, d’enfants, de bébés doit arrêter. »

— Le premier ministre Justin Trudeau a haussé le ton à l’endroit de l’État hébreu, ce qui lui a valu une réplique cinglante du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

Deux projets de loi reportés

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia

Deux projets de loi qui étaient attendus cet automne sont finalement reportés au début de l’an prochain. Et pas les moindres. C’est le cas du projet de loi sur Hydro-Québec et la Régie de l’énergie du ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon. Le gouvernement explique qu’il veut se donner plus de temps à la suite du dépôt récent du vaste plan d’action du PDG d’Hydro-Québec Michael Sabia, qui témoignera d’ailleurs en commission parlementaire le 30 novembre. Un report touche aussi le projet de loi sur la création d’une agence chargée de piloter les projets de transport collectif, voire également les chantiers routiers majeurs. La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, maintient toutefois le dépôt cet automne de son projet de loi sur la sécurité routière. Les travaux de l’Assemblée nationale se terminent le 8 décembre et reprendront le 30 janvier.

Drainville d’automne

La disparition cette semaine de Karl Tremblay, chanteur de l’emblématique groupe Les Cowboys Fringants, n’a laissé personne indifférent sur la scène politique québécoise. Même si les politiciens sont la cible des critiques du groupe dans ses chansons, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville – un vrai fan – a profité d’un point de presse pour rendre hommage au défunt chanteur. Cellulaire à la main, il a chanté au complet la mythique Toune d’automne. Un moment à la fois authentique et touchant, mais aussi très drôle, alors que le Québec pleure la disparition d’un grand ambassadeur de sa culture.

Des maires achetables ?

PHOTO ETHAN CAIRNS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

On a l’habitude d’entendre le chef conservateur Pierre Poilievre attaquer Justin Trudeau. Mais cette semaine, il a simultanément taclé le premier ministre et les maires qui collaborent avec lui dans le dossier du logement. En gros, il les a accusés d’accepter des pots-de-vin libéraux. « Ils appellent les maires et leur disent : “Écoutez, on a doublé le coût du logement, les gens sont en colère, on voudrait faire une séance photo, on va vous donner 25 millions pour des logements que vous alliez construire de toute manière” », a-t-il raillé. « C’est évident que les maires vont prendre l’argent pour une séance photo, une journée de travail. Ce n’est pas une aubaine compliquée à accepter », a ajouté le leader de l’opposition. Le gouvernement a investi des millions de dollars du Fonds pour accélérer la construction de logements avec plusieurs villes au cours des dernières semaines.