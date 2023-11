(Montréal) Québec solidaire demandera à la vérificatrice générale du Québec d’enquêter sur l’enveloppe de 5 à 7 millions destinée à attirer les Kings de Los Angeles à Québec, l’an prochain, pour disputer des matchs préparatoires au Centre Vidéotron.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

En entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne, le député solidaire de Rosemont, Vincent Marissal, était encore estomaqué des révélations du quotidien La Presse, samedi matin, selon lesquelles, le gouvernement caquiste a eu recours au Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN), qui finance notamment les projets d’organismes communautaires et à but non lucratif.

Le journaliste Tommy Chouinard révélait samedi que le fonds a été bonifié de la somme nécessaire et que la dépense serait étalée sur deux ans étant donné que les projets normalement autorisés ne peuvent pas dépasser trois millions de dollars.

« On a appris dans La Presse qu’il y a eu toutes sortes d’entourloupettes pour dégager les fonds qui n’étaient pas du tout prévus pour ça, qu’on a fait ça par décret en cachette et qu’on fait ça sur deux ans pour que ça passe », énumère M. Marissal, toujours absent de l’Assemblée nationale en raison d’une convalescence.

Le député n’hésite pas à dire que « cela ressemble à un détournement de fonds publics à des fins non légitimes ».

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Vincent Marissal

C’est inquiétant quand le gouvernement se met à tripoter des fonds publics pour un caprice du premier ministre qui aime bien, bien ça le hockey. Vincent Marissal, député de Québec solidaire

Le député solidaire de Maurice-Richard, Haroun Bouazzi, déposera également une motion à l’Assemblée nationale en début de semaine prochaine pour demander au gouvernement de reculer sur son investissement controversé.

« C’est la seule chose à faire, souligne Vincent Marissal. Franchement, c’est honteux, c’est inexplicable et qui n’a pas de bon sens. Qu’il [le gouvernement] recule, c’est la seule chose à faire. C’est ce que la population demande. Je ne lâcherai pas le morceau. »

Les libéraux aussi stupéfaits

Le Parti libéral du Québec est lui aussi stupéfait de la mesure annoncée par le ministre Éric Girard, mercredi.

« Il n’y a plus de marge de manœuvre dans les coffres de l’État. On apprend ce matin que pour subventionner les deux matchs préparatoires de la LNH à Québec, le gouvernement Legault utilise un fonds régional pour des projets d’entreprises et d’organismes locaux sans but lucratif, le FRCN », a rappelé le chef intérimaire Marc Tanguay, dans une longue publication sur X, anciennement Twitter.

« Le Québec n’a pas financé les matchs de la LNH au Centre Vidéotron en 2017 et 2018. Récemment, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse n’a rien dépensé non plus pour la visite des Penguins de Pittsburgh à Halifax. En dépensant ainsi 7 millions de l’argent des Québécois, considérez-vous [François Legault] toujours sur le terrain des vaches ? », a conclu le député de LaFontaine.