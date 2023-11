(Gatineau) Déçu par les résultats électoraux de 2022 et les critiques internes sur son leadership, Gabriel Nadeau-Dubois a songé à ne pas solliciter à nouveau un mandat de co-porte-parole de Québec solidaire. Il croit toutefois que la « fenêtre politique » qui permettrait à son parti de croître n’est pas fermée, et reste donc en poste.

« Comme vous, après les résultats de 2022, j’ai été déçu. J’ai été triste, et je pense que je ne vous l’ai pas assez dit. J’ai voulu être fort, résilient », a lancé M. Nadeau-Dubois samedi dans son discours où il sollicitait le vote des délégués pour être réélu comme co-porte-parole QS.

« Le chemin est long, avant d’atteindre notre but. En 2022, on l’a vu s’allonger, et ça aussi forcément ça nous fait se poser des questions. Dans les derniers mois, toutes ces questions me sont tombées dessus en même temps », a-t-il ajouté.

Je me suis sérieusement demandé est-ce la bonne chose pour mon parti, pour la gauche indépendantiste québécoise que je reste en poste. Gabriel Nadeau-Dubois

Il a également fait référence aux critiques dont il a fait l’objet, notamment avec la sortie du livre de Catherine Dorion. « En politique on se fait toujours critiquer dans les médias, par nos adversaires, ça fait partie du jeu, et avec le temps on se développe une couenne dure. Il y a aussi des critiques qui viennent de l’intérieur, et ce sont elles qui pénètrent dans la peau », a-t-il dit.

Longue marche

Le chef parlementaire a « pris le temps de penser, de prendre une longue marche » pour accélérer sa réflexion.

Il souligne toutefois que s’il a décidé de joindre Québec solidaire, puis de devenir porte-parole du parti, c’est parce qu’il pouvait « participer à ce que notre parti fasse un pas de plus, saisisse une occasion pour qu’on profite ensemble d’une fenêtre politique ouverte pour nous ».

« Si je suis devant vous aujourd’hui, c’est parce que je suis habité d’une certitude. Cette fenêtre-là ne s’est pas refermée », a-t-il lancé.

Il a reconnu qu’il avait du « travail à faire » et « des choses à changer ensemble », sans préciser exactement lesquelles.

Il croit que Québec solidaire est le seul parti « à reconnaître l’ensemble des crises » qui frappent le Québec et « à proposer les bonnes solutions ». « Nous devons devenir cette alternative. Je crois dans mon cœur que nous avons cette responsabilité », a-t-il dit.

Lors de ce congrès, les délégués de Québec solidaire devront également choisir qui d’Émilise Lessard-Therrien, Ruba Ghazal et Christine Labrie remplacera Manon Massé comme porte-parole féminine du parti.