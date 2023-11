(Gatineau) Québec solidaire aura une co-porte-parole qui provient d’une région. L’ex-députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue Émilise Lessard-Therrien a gagné son pari, et succédera à Manon Massé. Gabriel Nadeau-Dubois, lui, a reçu l’appui de 90,1 % des délégués.

« On vient d’élire la première co-porte-parole de Québec solidaire de la ruralité. C’est plus clair que jamais, Québec solidaire c’est le parti du Québec au grand complet », a lancé Mme Lessard-Therrien dimanche dans son discours de victoire.

Dans la salle, des militants jubilaient, d’autres pleuraient, car la lutte a été serrée. Mme Lessard-Therrien a remporté cette première vraie course dans l’histoire de Québec solidaire en obtenant, au deuxième tour de vote, 50,3 % des voix, devant la députée de Mercier Ruba Ghazal. La députée de Sherbrooke Christine Labrie a été éliminée au premier tour de vote. Près de 700 militants étaient réunis à Gatineau en congrès pour faire ce choix.

Durant cette campagne de sept mois, l’agricultrice du Témiscamingue a fait valoir que son élection porte-parole féminine du parti de gauche permettrait d’éviter les ratés de la campagne de 2022, qui ont rebuté les citoyens ruraux.

Pour séduire ces électeurs qui ont boudé QS en 2022, elle croit qu’il faut faire des propositions incarnées qui parlent de leur réalité : sur l’agriculture locale, sur la vitalité des villages et sur les soins de santé dans les régions éloignées par exemple.

Une défaite, puis une victoire

Mme Lessard-Therrien a réussi à surmonter son principal problème : sa défaite électorale en 2022, qui a été très difficile à traverser.

« Ça a été le moment le plus difficile de toute ma vie. Une déconfiture hallucinante. C’était atroce, physiquement douloureux », Émilise Lessard-Therrien, en entrevue à La Presse.

Après les élections générales, Mme Lessard-Therrien s’est retirée dans ses terres, avec ses enfants et son conjoint, et s’est occupée de sa cinquantaine de poules. Elle a suivi une formation pour remettre en service son moulin artisanal pour produire de la farine locale.

Mais elle a surmonté cette épreuve et s’est lancée dans la course pour être co-porte-parole.

L’important, ce ne n’est pas de tomber, c’est comment on se relève. […] Ça se peut que des fois on se relève encore plus fort. Aujourd’hui, je reviens à Québec solidaire par la grande porte. Émilise Lessard-Therrien

Elle a fait valoir que son statut de non-élue serait un avantage. Elle aura le temps de parcourir le Québec, et ne serait pas liée à l’aile parlementaire, un plus pour les militants qui estiment que QS s’est centralisé avec le temps.

Colonne vertébrale

Dans cette course, elle n’avait qu’un seul appui au caucus, le député de Rosemont Vincent Marissal. Il avait été impressionné par son combat pour la qualité de l’air à Rouyn-Noranda et ses critiques contre la fonderie Horne, le plus gros employeur de son comté. « Ça n’a pas été facile pour elle. Je ne veux pas jouer du violon. S’en prendre comme ça à l’industrie dominante dans la région, qui fait la pluie et le beau temps. Avoir des préfets et la chambre de commerce contre toi. Ça prend du guts. Une colonne vertébrale forte », avait-il expliqué.

Mme Lessard Therrien, âgée de 31 ans, est née à Ville-Marie dans le Témiscamingue. Elle a une formation en enseignement au secondaire en univers social.

De son côté, M. Nadeau-Dubois était le seul à se présenter au poste de porte-parole masculin de QS. Au congrès de 2021, il avait obtenu un score de 94 %.