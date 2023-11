Ottawa versera plus de 97 millions à Québec

(Québec) Ottawa versera 97,3 millions au Québec pour les quatre prochaines années afin de contrer la violence visant les femmes, qui est en hausse en raison notamment de la pandémie et des réseaux sociaux.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

« Ça me préoccupe, ce qui se passe sur les réseaux sociaux », a commenté la ministre de la Condition féminine, Martine Biron, lors de l’annonce vendredi dans un hôtel de Québec.

« Les statistiques sont de plus en plus inquiétantes, a pour sa part soutenu à ses côtés le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos. La violence en ligne est trop souvent dirigée contre les femmes. »

Ce financement servira notamment aux maisons d’hébergement pour femmes, aux cellules de crise, mais aussi pour faire de la sensibilisation auprès des hommes.

Mais pourquoi la violence faite aux femmes est en hausse ?

« Le coût de la vie, ce n’est pas facile, il y a différentes tensions », a notamment évoqué Mme Biron.

Les cas de violence faite aux femmes « ont augmenté durant la pandémie et ils ne sont pas redescendus », a pour sa part affirmé la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres, Marci Ien.

Il faut des efforts soutenus, le travail est constamment à recommencer, a expliqué Mme Biron.

« C’est comme le jeu du serpent et de l’échelle », a-t-elle dit.

« On voit beaucoup de progrès, mais là, il arrive un coût social, une pandémie, une situation économique difficile, alors oups ! on redescend. »

Cette somme s’ajoute aux 462,4 millions dégagés par le gouvernement du Québec.

M. Duclos a souligné qu’en 2022, 184 femmes ont été tuées au Canada parce qu’elles étaient des femmes.