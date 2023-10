Des représentants du Parti libéral du Québec présentent le rapport du Comité de relance lors d’une conférence de presse à Montréal jeudi. De gauche à droite : les coprésidents du comité, André Pratte et Madwa-Nika Cadet, le président du parti, Raphaël Primeau-Ferraro, et le chef intérimaire, Marc Tanguay.

De Québec à Ottawa, découvrez ce qui a retenu l’attention de nos correspondants parlementaires cette semaine.

Bonne semaine pour Madwa-Nika Cadet et André Pratte

Les deux coauteurs du rapport du comité sur la relance du PLQ ont fait un travail sérieux. Avec leurs collaborateurs, ils ont pris le pouls des militants et ils ont mis de l’avant de nombreuses idées pour sortir leur parti de son marasme et renouer avec l’électorat francophone. On peut être en désaccord avec certaines idées et souligner des tensions entre certaines valeurs. Reste que le comité est allé aussi loin qu’il le pouvait. Son mandat n’était pas d’élaborer une plateforme électorale. Ces débats plus pointus devront se faire à la course à la chefferie. Les candidats pourront alors s’inspirer de la réflexion de qualité faite par les coauteurs qui n’ont pas écrit pour les clics.

Paul Journet, La Presse

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Fred Beauchemin, député libéral de Marguerite-Bourgeoys

Mauvaise semaine pour Fred Beauchemin

La présidente de la Commission-Jeunesse du PLQ a déposé une plainte pour harcèlement psychologique contre des employés qui travaillaient avec Fred Beauchemin. Ils auraient notamment fait pression sur cette dernière pour influencer les règles de la course à la chefferie libérale, dont M. Beauchemin est le seul candidat qui s’est manifesté pour l’instant. M. Beauchemin est lui aussi visé par la plaignante parce qu’il n’aurait pas pris au sérieux ses doléances. L’Assemblée nationale et le PLQ examinent chacun de leur côté la plainte. En attendant la conclusion, le député est suspendu du caucus. Sans présumer des conclusions, on peut toutefois déjà affirmer ceci : au minimum, M. Beauchemin n’a pas montré ses qualités de rassembleur en récupérant la plainte pour attaquer son propre parti, y voyant la preuve que le PLQ serait « paralysé par son manque de direction claire ». Sa course à la direction commence mal…

Paul Journet, La Presse

Le chiffre de la semaine : 470 000

C’est le nombre de maisons que le complexe de la Romaine, inauguré cette semaine, peut alimenter pendant un an. Sa puissance atteint 1550 mégawatts pour une production annuelle moyenne de 8 TWh.

La citation de la semaine

PHOTO BLAIR GABLE, ARCHIVES REUTERS Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau

Le Canada condamne sans équivoque les attaques terroristes commises par le Hamas. On est solidaires d’Israël et on réitère notre appui au droit d’Israël de se défendre conformément au droit international. Justin Trudeau a dénoncé les attentats perpétrés par le Hamas et insisté sur l’importance de respecter les conventions internationales, lundi soir ; il n’a pas voulu dire, jeudi, si le siège total imposé dans la bande de Gaza violait le droit international.

Trump comme un brûlage contrôlé

Justin Trudeau était de passage dans les Territoires du Nord-Ouest cette semaine pour constater les dégâts causés par les incendies monstres de l’été dernier. Lors d’une conversation avec le chef des pompiers de la ville de Hay River, Travis Wright, le premier ministre a établi un parallèle entre la lutte contre les incendies de forêt et la gestion d’un bouillant président américain. « Trump, la pandémie, la guerre en Ukraine, et maintenant l’Inde et Israël – nous sommes à une époque où nous apprenons tous comment réagir », a-t-il dit pour illustrer à quel point lui aussi devait composer avec des situations complexes. Quand le chef des pompiers lui a répondu que l’époque Trump avait dû être difficile, Justin Trudeau lui a confié qu’il avait usé de la stratégie du brûlage contrôlé. « Il existe des moyens de le gérer », a-t-il assuré.

Anaida Poilievre mise à contribution

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Anaida Poilievre au congrès du Parti conservateur, en septembre

Le discours de la femme du chef conservateur Pierre Poilievre au congrès de Québec a fait bonne impression, si bien que le parti fera appel à ses services pour garnir un trésor de guerre déjà bien rempli. Anaida Poilievre « a accepté de prendre la route et faire des collectes de fonds », a signalé Robert Staley, président du Fonds conservateur, lors du congrès de septembre dernier, a rapporté le Globe and Mail il y a quelques jours. « Ana Poilievre est un élément important de l’équipe conservatrice », a déclaré M. Staley lors d’une présentation aux délégués. « On va l’envoyer toute seule, peut-être dans des endroits où Pierre ne peut pas se rendre en raison du calendrier législatif », a-t-il ajouté. On ne s’attend pas à ce que les élections fédérales soient déclenchées avant 2025, mais le Parti conservateur, déjà champion du financement, veut conserver son avance pécuniaire.

La Romaine : Jean Charest « surpris » d’être invité

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE L’ex-premier ministre Jean Charest à l’inauguration de la Romaine, jeudi

L’ex-premier ministre Jean Charest a été « agréablement surpris » de recevoir un carton d’invitation de la part de François Legault pour assister jeudi à la coupure du ruban d’inauguration de la Romaine, sur la Côte-Nord. Pourquoi ? « Parce que je n’avais pas été invité la dernière fois », a répondu celui qui a donné le coup d’envoi à la construction du mégacomplexe, en 2009. Effectivement, le gouvernement de Philippe Couillard avait commis un impair en n’invitant pas formellement l’ancien chef libéral lors de la mise en service de la centrale Romaine-3, en 2017. « Je remercie le premier ministre Legault. Ils ont tous été très généreux dans leurs commentaires », a bien pris soin de souligner M. Charest.

Un bogue dans les primes aux bogues

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Dans la catégorie « une nouvelle peut en cacher une autre » : le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, a annoncé que tous les ministères et organismes feront appel à des pirates informatiques pour trouver des failles dans leurs systèmes et leurs sites web. Ministères et organismes devront ainsi adhérer au Programme de prime aux bogues qui verse entre 50 $ et 7500 $ à quiconque trouve un problème informatique. Pourquoi cette sortie alors que ce programme a été annoncé il y a plus d’un an ? Parce qu’il y a eu un bogue, pour ainsi dire, a-t-on constaté. Le gouvernement reconnaît dans un décret qu’il doit forcer les ministères à soumettre leurs systèmes à l’épreuve des pirates « vu le nombre restreint de participations des organismes publics au programme » depuis sa création. Pourtant, insiste-t-il, ce programme « constitue une bonne pratique en matière de sécurité de l’information que de tels organismes devraient adopter ». Vous l’aurez deviné : la SAAQ n’a pas soumis son nouveau service à l’épreuve des pirates…