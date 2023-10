Des responsables du parti n’ont pas voulu donner de détails sur la sécurité entourant le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, sauf pour indiquer qu’elle n’avait pas été rehaussée en raison de la guerre entre Israël et le Hamas qui a éclaté samedi.

(Ottawa) Une attention particulière a été apportée à la sécurité pour le congrès du Nouveau Parti démocratique (NPD) qui s’ouvre vendredi à Hamilton, en Ontario. Celui-ci se déroule dans un contexte tendu en raison de la guerre entre Israël et le Hamas ainsi que la polarisation du débat politique.

La sécurité des lieux et du chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, est assurée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Des gardiens de sécurité privés ont également été embauchés par le parti et des bénévoles sont postés aux entrées pour s'assurer que les gens qui tentent d’avoir accès aux étages du Centre des congrès de Hamilton où se déroule l’évènement sont bel et bien accrédités.

Des responsables du parti n’ont pas voulu donner de détails sur la sécurité entourant le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, sauf pour indiquer qu’elle n’avait pas été rehaussée en raison de la guerre entre Israël et le Hamas qui a éclaté samedi.

« Nous les rencontrons, ils nous donnent des conseils, déterminent son niveau de sécurité et nous prenons cela en compte », s’est contentée de dire sa cheffe de cabinet, Jennifer Howard, lors d’une séance d’information pour les médias.

M. Singh s’était fait invectiver par des manifestants en 2022 alors qu’il participait à évènement à Peterborough durant la campagne électorale ontarienne. Ils s’étaient approchés de lui en lui lançant des insultes et certains l’avaient suivi en lui faisant des doigts d’honneur jusqu’à ce qu’il monte dans une voiture.