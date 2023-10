Plan d’action sur le français

Québec serre la vis à McGill et à Netflix

(Québec) Les droits de scolarité seront revus à la hausse pour les étudiants venus de l’étranger ou des autres provinces canadiennes qui fréquentent une université anglophone. Et une loi forcera les plateformes numériques comme Spotify et Netflix à donner plus de place au contenu québécois.