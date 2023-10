(Drummondville) Le prochain chef du Parti libéral du Québec (PLQ) ne sera choisi qu’au printemps 2025.

Thomas Laberge et Patrice Bergeron La Presse Canadienne

L’information rapportée d’abord par le Journal de Québec a été confirmée à La Presse Canadienne par des sources libérales.

« Je ne peux rien confirmer à ce stade-ci », a pour sa part laissé savoir une porte-parole du parti, Millène Bérubé Comtois, sans toutefois opposer de démenti formel.

Elle a indiqué que toutes les règles seraient divulguées dimanche matin au conseil général du PLQ qui a lieu ce week-end à Drummondville.

À l’interne, certains espéraient qu’une course tardive laisserait du temps à des candidatures de l’externe pour se lancer.

Il y a deux semaines, Radio-Canada rapportait que la vaste majorité des élus libéraux souhaitaient une course en 2025.

Le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin – le seul à s’être montré intéressé à se lancer dans la course –, privilégiait le scénario d’une course plus rapide en 2024.

Or, M. Beauchemin a été exclu du caucus libéral la semaine dernière dans la foulée d’une plainte pour harcèlement psychologique qui a été déposée par la présidente de l’aile jeunesse du parti, Élyse Moisan.

Frédéric Beauchemin compte d’ailleurs y être présent malgré son exclusion du caucus. Le principal intéressé assure qu’il n’a rien à se reprocher dans cette affaire.

Le député libéral fédéral Joël Lightbound n’a pas fermé la porte à se lancer dans la course à la direction.

Le chef intérimaire Marc Tanguay ainsi que les députés Monsef Derraji, Marwah Rizqy et André Fortin ont tous fermé la porte à se lancer.

Rappelons que le parti est sans chef depuis la démission de Dominique Anglade en novembre dernier, à la suite de la débâcle du PLQ aux élections générales d’octobre.