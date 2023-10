(Drummondville) Le Parti libéral du Québec (PLQ) veut doter la province d’une « constitution libérale », a résumé samedi le chef par intérim Marc Tanguay. Selon lui, une « super loi » de ce genre protégerait le Québec des « mauvaises décisions péquistes-caquistes », a-t-il dit en référence aux droits de scolarité que le gouvernement Legault veut doubler pour les étudiants canadiens et internationaux qui fréquentent les universités anglophones.

« Nous, ce n’est pas une constitution péquiste-caquiste qu’on va proposer, c’est une constitution libérale », a dit M. Tanguay en marge du conseil général du PLQ à Drummondville. Près de 400 militants libéraux débattent samedi et dimanche de la relance du parti, qui confirmera ce dimanche les règles de sa prochaine course à la direction pour élire un nouveau chef au printemps 2025.

Plus tôt cette semaine, le comité sur la relance des libéraux, co-présidé par la députée Madwa-Nika Cadet et par l’ex-sénateur André Pratte, a déposé une série de propositions, incluant celle de doter le Québec d’une constitution qui serait « une assise indispensable en vue d’assurer la vitalité culturelle et linguistique du Québec, et son poids politique ». Le document confirmerait aussi les droits existants de la communauté anglophone à des services d’éducation et de santé en anglais et au contrôle de leurs institutions.

Pour Marc Tanguay, « une constitution à saveur libérale, c’est une constitution qui ne va pas diviser les Québécois [et] qui ne va pas priver certains groupes de Québécois de leurs droits », a-t-il dit.

Pour le leader parlementaire du parti, Monsef Derraji, il s’agit d’une « occasion en or de rallier tout le monde, peu importe qu’on soit francophone, anglophone ou allophone, qu’on vient d’arriver il y a une semaine ou 400 ans ».

Une « attaque » contre les universités anglophones

L’annonce effectuée cette semaine par le gouvernement Legault, qui veut doubler les droits de scolarité des étudiants canadiens ou internationaux qui fréquentent une université anglophone, provoque les passions chez les libéraux.

« Clairement, François Legault, on voit son côté péquiste qui ressort. […] C’est un péquiste qui aime ça diviser, qui a basé sa carrière politique et son élection en divisant les Québécois », a tonné le chef Marc Tanguay.

Quelques minutes plus tôt, le militant Antoine Dionne Charest, qui était membre du comité sur la relance du PLQ, a martelé que le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) causait des torts « irréparables » aux institutions québécoises que sont les universités anglophones.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le militant libéral Antoine Dionne Charest

« On dirait un gouvernement séparatiste », a-t-il dénoncé, ajoutant que d’attaquer les universités anglophones en doublant les droits de scolarité pour certains de leurs étudiants « est une attaque frontale » contre la communauté anglophone du Québec.

« On est en train de faire un dommage irréparable aux institutions québécoises. […] On peut faire beaucoup mieux que la CAQ sans stigmatiser certains Québécois, sans restreindre les libertés indûment des Québécois. On peut faire beaucoup mieux », a martelé M. Dionne Charest. Ce dernier n’exclut pas de se présenter pour devenir député lors du prochain scrutin général, en 2026.

La relance, et puis la course

Selon lui, le comité de la relance du parti met les bases pour la prochaine course à la direction. « On ne peut pas demander à un chef de se lancer sans mettre de l’eau dans la piscine. […] On vient aujourd’hui de jeter les bases de la reconstruction du parti », a-t-il dit. Le prochain chef libéral ne sera par ailleurs pas contraint de respecter les propositions énoncées dans le rapport.

La seule personne qui a confirmé à ce jour son intérêt pour la course est le député Frédéric Beauchemin. Ce dernier a été exclu du caucus libéral au cours des derniers jours le temps d’une l’enquête sur une plainte pour harcèlement psychologique déposée contre lui et son équipe de militants par la présidente de la Commission jeunesse et recherchiste du parti au Parlement, Élyse Moisan.

L’élu de la circonscription de Marguerite-Bourgeoys est malgré tout présent ce samedi à Drummondville.

Devait-il rester à la maison et éviter de participer au conseil général du parti, alors que la personne qui a déposé une plainte contre lui au parti et à la whip de l’opposition officielle est présente à l’évènement ? « La démocratie fait en sorte qu’on a le droit d’être présent », a-t-il répondu.

PHOTO RYAN REMIORZ, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le député Frédéric Beauchemin.

« Il y a un processus qui est en place de médiation. La médiation est en cours. Tout va bien aller et tous vont pouvoir sortir gagnants de ce processus », a dit M. Beauchemin, entouré de ses partisans.

Dimanche, le Parti libéral confirmera les règles qui encadreront sa prochaine course à la direction. M. Beauchemin, qui était un partisan d’une campagne hâtive, ne verra pas ses vœux exaucés. Les libéraux tiendront plutôt une course qui culminera vers l’élection d’un chef au printemps 2025. Les personnes qui se lanceront devront donner un dépôt de 40 000 $ et leurs dépenses de campagne seront plafonnées à 400 000 $.

Avec La Presse Canadienne