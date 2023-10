(Ottawa) Le gouvernement Trudeau n’entend pas sévir contre les manifestants qui s’opposent à « l’idéologie du genre dans les écoles » pour l’instant. Il l’avait fait en début de mandat pour les manifestations contre la vaccination en bordure des hôpitaux.

L’intimidation du personnel de la santé avait été ajoutée comme infraction au Code criminel et est désormais passible d’une peine maximale de 10 ans de prison. La police est intervenue mardi dernier en Colombie-Britannique quand quelques centaines de manifestants contre « l’idéologie du genre » ont perturbé la réunion de la commission scolaire d’Abbotsford.

« Laissez nos enfants tranquilles », les entend-on scander sur des vidéos de l’évènement. Des médias locaux ont rapporté que les commissaires avaient dû être escortés à l’extérieur de l’édifice.

Les manifestants en avaient contre le guide SOGI 123 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre préparé par l’ARC Foundation de Vancouver. Cet organisme lutte contre la discrimination dans les écoles à l’endroit des jeunes personnes LGBTQIA2 – lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queers, intersexuées, asexuelles et bispirituelles.

Pas la même ampleur

Depuis quelques mois, plusieurs villes ont été le théâtre de manifestations d’opposants à « l’idéologie du genre dans les écoles ». Elles ont culminé un peu partout au pays il y a deux semaines et mené à des affrontements devant le bureau du premier ministre François Legault à Montréal.

Kamel El-Cheikh, du groupe 1 Million March 4 Children, qui les a organisées, a affirmé à Radio-Canada récemment qu’il envisageait « une offensive coordonnée dans toutes les écoles » d’un océan à l’autre.

Ce groupe rassemble des militants musulmans conservateurs, des membres de la droite religieuse chrétienne et des sympathisants du « convoi de la liberté ».

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Affrontements entre manifestants anti- et pro-LGBTQ+, à Montréal, le 20 septembre dernier

Le ministre de la Justice, Arif Virani, pourrait-il déposer un projet de loi pour sévir contre ce genre de manifestations comme le gouvernement l’a fait il y a deux ans pour celles qui étaient organisées devant les hôpitaux ?

Pas pour l’instant, indique-t-on au cabinet de M. Virani. Aucune décision formelle n’a encore été prise à ce sujet, d’autant plus que ces manifestations n’ont pas la même ampleur que celles contre la vaccination en 2021 qui empêchaient des patients et le personnel de la santé d’entrer dans les hôpitaux.

Notre gouvernement s’est engagé à respecter et à défendre la Charte canadienne des droits et libertés, y compris les libertés d’expression et de réunion pacifique. Chantalle Aubertin, attachée de presse du ministre de la Justice, Arif Virani

« Le personnel enseignant et éducateur travaille sans relâche pour éduquer et protéger les enfants au Canada, a-t-elle ajouté. Les élèves et les enseignant(e)s doivent pouvoir accéder aux écoles et s’y rendre sans obstruction, intimidation ou crainte pour leur sécurité. »

Des obstacles

Des obstacles pourraient se dresser devant le gouvernement s’il décidait d’aller de l’avant, selon le constitutionnaliste Patrick Taillon. « Le fait de criminaliser la chose, à mon humble avis, la rend encore plus difficile à défendre devant les tribunaux », souligne-t-il.

Il y a également l’enjeu du partage de compétences, l’éducation relevant des responsabilités provinciales. « L’autre obstacle, c’est celui de la liberté d’expression, de la liberté de manifester, de la liberté de s’associer, rappelle le professeur de l’Université Laval. Il est clair que ce serait une restriction à la liberté d’expression, mais la question est de savoir si elle serait jugée raisonnable et justifiée. »

Les nouvelles infractions au Code criminel qui interdisent à des manifestants d’empêcher le personnel de la santé ou les patients d’avoir accès aux hôpitaux ne semblent toujours pas avoir été soumises à l’épreuve des tribunaux.