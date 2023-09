(Québec) Jean-François Roberge revisite avec beaucoup de « rigueur » l’univers des pirates. Dans son premier livre pour les adultes, Abordages, le ministre de la Langue française inscrit son histoire entre un roman historique et des aventures de cape et d’épée « qui n’est pas sans rappeler Les trois mousquetaires » d’Alexandre Dumas, selon sa maison d’édition.

M. Roberge, qui est déjà auteur d’un essai (Et si on réinventait l’école ?) et de deux romans jeunesse (Francis perdu dans les méandres et Francis l’intrépide), ajoutera ce mardi une pierre à son œuvre en lançant un roman pour les adultes dans une librairie indépendante de Québec. Le premier ministre François Legault, un grand lecteur, sera présent pour l’occasion.

Selon les éditions Pierre Tisseyre, Abordages est un récit « inclassable » qui s’inscrit « dans la lignée des grands classiques ». La maison d’édition cite entre autres l’œuvre d’Alexandre Dumas, mais aussi Les Pardaillan de Michel Zévaco et Le capitaine Fracasse de Théophile Gautier, pour donner des points de comparaisons.

Abordages sera aussi l’occasion pour M. Roberge de présenter la piraterie « dont la véritable nature a été trop longtemps occultée par les stéréotypes hollywoodiens », dit-on. Le ministre caquiste a commencé l’écriture de son livre en 2018, mais il en avait parlé dès 2015 avec La Presse.

« Une belle grosse brique, je crois. C’est embryonnaire. Peut-être ne sera-t-il jamais publié… Mais c’est un roman qui se passe au XVIIIe siècle, dans les Caraïbes, avec pirates, corsaires, flibustiers », expliquait-il à l’époque.

Selon un bref résumé du récit, il est écrit que les lecteurs suivront finalement Rudy dans la ville de Cadix en Espagne, en 1718, qui aperçoit au loin les voiles d’un galion commandé par son père, le Senador. Il se demande alors « si sa propre vie sera faite de ces longs voyages pour la gloire de l’Espagne et la fortune des nobles ».

« Il est loin de se douter que son avenir l’attend sous un pavillon de pirate au loin dans les Antilles où une série d’évènements hors du commun fera de lui un homme épris de liberté s’élevant contre les dictats colonialistes de son équipe », résume la maison d’édition.