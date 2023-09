Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Éric Chacour parmi les favoris des libraires français

Le premier roman du Québécois Éric Chacour, Ce que je sais de toi, est la nouvelle coqueluche des libraires indépendants, en France. Après avoir obtenu une sélection dans les premières listes des prestigieux prix Renaudot et Femina, remporté le prix Première Plume et trouvé une place parmi les cinq finalistes du Prix du Roman Fnac – tout cela depuis sa sortie fin août, dans l’Hexagone –, voilà qu’il fait partie des 10 titres préférés de la rentrée, élus par 470 libraires travaillant dans 270 librairies indépendantes. Il se retrouve au côté de romans comme L’enragé, de Sorj Chalandon, et Trust, de Hernan Diaz.

Laila Maalouf, La Presse

La Montréalaise Sarah Bernstein dans les finalistes du Booker

PHOTO JUSTIN TALLIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Sarah Bernstein et son roman Study for Obedience

L’écrivaine Sarah Bernstein, qui est née à Montréal et vit aujourd’hui en Écosse, a vu son roman Study for Obedience se classer parmi les six livres finalistes pour le prix Booker – le plus prestigieux de la littérature anglo-saxonne. C’est la romancière canadienne Esi Edugyan, présidente du jury cette année, qui l’a annoncé le 21 septembre, qualifiant le roman de « méditation sur la survie », à la fois sombrement drôle et magnifique. Le lauréat sera annoncé le 26 novembre et recevra une bourse de 50 000 livres sterling (82 000 $ CAN). Sarah Bernstein figure également sur la présélection du prix Giller, doté d’une bourse de 100 000 $ CAN ; les finalistes seront annoncés le 11 octobre et le lauréat, le 13 novembre.

Des autrices québécoises aux quatre coins du monde

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE La romancière Louise Penny

En plus de séduire les lecteurs de l’autre côté de l’Atlantique, les plumes québécoises sont des invitées de choix dans des salons du livre, cet automne. Louise Penny sera du festival de polars Iceland Noir, du 15 au 18 novembre à Reykjavik, le temps d’une discussion avec Hillary Clinton sur leur roman État de terreur, animée par la première dame (d’origine ontarienne) Eliza Reid. L’écrivaine et scénariste Monique Proulx sera de son côté de passage à Beyrouth Livres, festival littéraire francophone qui tient sa deuxième édition dans la capitale libanaise du 2 au 8 octobre. Elle y présentera entre autres son roman Enlève la nuit, participera à des lectures ainsi qu’à un atelier d’écriture.

Laila Maalouf, La Presse

Les livres d’Héliotrope distribués en Europe

La maison d’édition montréalaise Héliotrope, qui publie notamment Kevin Lambert, Catherine Mavrikakis et Martine Delvaux, a annoncé tout récemment qu’elle s’associe à Harmonia Mundi Livre pour distribuer une sélection de ses publications de l’autre côté de l’Atlantique, dès janvier 2024. Fondée en 2006 par Florence Noyer et Olga Duhamel-Noyer, la maison fait paraître de 10 à 12 titres par an, dont des romans noirs depuis 2015. Parmi les titres qui devraient arriver sur le marché européen francophone figurent les romans Le fantôme de Suzuko (Vincent Brault), La sainte paix (André Marois), Mykonos (Olga Duhamel-Noyer) et Cinq filles perdues à tout jamais (Kim Fu). Jusqu’à présent, les romans d’Héliotrope qui étaient lus en France, notamment, étaient rachetés et republiés par des maisons d’édition françaises (comme Le Nouvel Attila dans le cas de Kevin Lambert).

Laila Maalouf, La Presse

Prix Saint-Pacôme du roman policier : les finalistes dévoilés

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE André Marois fait partie des trois finalistes du prix Saint-Pacôme du meilleur roman policier pour La sainte paix (paru chez Héliotrope).

La Société du roman policier de Saint-Pacôme a dévoilé cette semaine les trois finalistes du prix qui sera décerné lors du gala du 14 octobre prochain. Parmi les 42 polars soumis par des éditeurs québécois et franco-canadiens, ont été retenus : Le dernier souffle est le plus lourd, de Catherine Lafrance (Druide), Tous des loups, de Ronald Lavallée (Fides), et La sainte paix, d’André Marois (Héliotrope). Le lauréat recevra une bourse de 3000 $. C’est Anna Raymonde Gazaille qui avait remporté le prix l’an dernier pour son roman policier Secrets boréals (publié chez Leméac).

Laila Maalouf, La Presse

Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Catherine Éthier

Le Centre des congrès de Jonquière accueille du 28 septembre au 1er octobre la 59e édition du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean – l’un des plus vieux salons de la province avec celui de Rimouski. Un cabaret de lectures coquines est notamment prévu ce samedi soir, avec entre autres Catherine Éthier et Marie Gray. Dimanche, une table ronde sur la popularité des romans historiques est prévue en matinée, alors qu’une rencontre avec l’auteur Frédérick Lavoie, autour de son livre Troubler les eaux, se tiendra à la bibliothèque de Chicoutimi dans le cadre de l’évènement.

Laila Maalouf, La Presse

La bande dessinée en vedette à Saint-Jean-sur-Richelieu

PHOTO FOURNIE PAR LE GRAND DÉLIRE Le bédéiste Siris

Une dizaine de bédéistes, dont Siris, Boum, Cab et Alain Chevarier, seront réunis à Saint-Jean-sur-Richelieu ce week-end, alors que se déroulera le Grand DéLIRE à la bibliothèque Adélard-Berger. L’évènement consacré à l’univers de la bande dessinée proposera une foule d’activités gratuites pour toute la famille. Création en direct d’une bande dessinée, conférence sur l’histoire de ce style littéraire de même qu’un café-rencontre avec Jean-Paul Eid sont notamment prévus.

Du 22 au 24 septembre à la bibliothèque Adélard-Berger, 180, rue Laurier, à Saint-Jean-sur-Richelieu

Véronique Larocque, La Presse

Précision :

Une version précédente indiquait que le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean se tenait cette fin de semaine. Or, il aura lieu du 28 septembre au 1er octobre. Nos excuses.