(Québec) Le député péquiste Joël Arseneau y est allé d’une charge à fond de train contre le gouvernement Legault qu’il accuse de ne « pas prendre ses responsabilités » en matière de protection de la jeunesse après le cri du cœur lancé par la bâtonnière du Québec.

« Je suis choqué de lire ça, à la une de La Presse, que la bâtonnière interpelle trois ministres pour dire qu’on aimerait ça discuter de solutions concrètes et urgentes, et qu’elle n’ait pas de réponse à sa demande de rencontre. Je trouve ça absolument aberrant. Le gouvernement ne prend pas ses responsabilités », a lancé le député du Parti québécois en mêlée de presse, mardi.

Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de Services sociaux réagissait à la sortie de la bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau, qui affirme dans une entrevue à La Presse qu’une crise « gravissime » affecte les services judiciaires en protection de la jeunesse. Le nombre de dossiers a explosé au point où les délais légaux ne sont plus respectés devant les tribunaux.

Me Claveau a pris la plume à la fin de juillet pour alerter les ministres Simon Jolin-Barrette (Justice), Ian Lafrenière (Relations avec les Premières Nations et les Inuit) et Lionel Carmant (Services sociaux). Sa lettre s’intitule : « Urgence d’agir en protection de la jeunesse ». Or, seul le cabinet du ministre de la Justice lui a répondu, affirmant travailler sur un projet, mais sans prévoir de rencontre.

Le gouvernement dit quoi ? Que ça m’intéresse plus ou moins d’en discuter. On est en vacances au mois de juillet, puis on va y revenir, on a un projet, on vous en reparlera. Joël Arseneau, député du Parti québécois

« Je trouve ça insultant. Je trouve ça irresponsable, choquant. Je n’ai pas de mots pour décrire à quel point j’éprouve une colère pour ces enfants-là, dont on dit qu’on va assurer la protection par l’État et puis qu’on les abandonne purement et simplement », a poursuivi le député dans une sortie bien sentie.

Il a rappelé que le dénombrement des personnes en situation d’itinérance, rendu public la semaine dernière, révélait que près du tiers des personnes sondées ont passé par les services de protection de la jeunesse dans le passé.

« Le gouvernement n’a aucune vision d’ensemble du filet social et pour les enfants. C’est absolument inadmissible d’affecter le devenir de ces enfants-là de façon durable parce qu’on ne met pas les ressources, l’argent et l’énergie, et la volonté politique d’agir », a déploré M. Arseneau. Il somme le gouvernement Legault de convoquer rapidement une rencontre avec la bâtonnière pour identifier des solutions.

Il est temps que le gouvernement « réveille »

Le Parti libéral du Québec a aussi déploré la réponse du gouvernement Legault dans ce dossier. « Il y en a juste un qui s’est donné la peine de répondre », a dénoncé le chef intérimaire libéral, Marc Tanguay. « Je pense qu’ils ne prennent pas toute la mesure de la crise en la matière et la mesure de l’impact que cela a dans la vie des familles et de nos tout-petits. Il est temps qu’ils se réveillent », a-t-il pesté.

M. Tanguay a rappelé au passage que sa formation politique a demandé le 13 septembre à entendre le ministre de la Justice en commission parlementaire pour l’interroger sur les délais judiciaires.

« Si j’étais dans les souliers du ministre, que j’avais une crise du système de justice et que des acteurs aussi centraux que la bâtonnière [m’interpellaient], je trouverais un petit 15-20 minutes pour au moins faire un appel et éventuellement faire une rencontre. Je ne comprends pas pourquoi ça n’a pas encore eu lieu », a pour sa part exprimé le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc.

Avec Louis-Samuel Perron