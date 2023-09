Caucus présessionnel

Tanguay dit que le « beau risque » de Lévesque s’est réalisé

(Saint-Paulin) Face à la montée du Parti québécois dans les sondages, Marc Tanguay affirme que l’option souverainiste est « juste dépassée » et que le « beau risque » de René Lévesque dans les années 80 s’est réalisé. Il appelle ses troupes à « reprendre le bâton du pèlerin » et à être plus « revendicateurs » devant Ottawa, alors que François Legault, juge-t-il, n’a que de minces gains face au fédéral.