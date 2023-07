(Ottawa) Ottawa versera 82 millions sur trois ans à des organisations non gouvernementales (ONG) intervenant en cas de catastrophes naturelles.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, en a fait l’annonce mardi à Ottawa.

Ce dernier a indiqué que l’argent pourra aider les organismes à recruter et former une main-d’œuvre qualifiée en interventions d’urgence ainsi que d’en assurer la rétention.

L’enveloppe pourra aussi servir à l’achat de matériel et à adapter les protocoles d’intervention en fonction des besoins des communautés.

« Cette capacité accrue permettra de mieux soutenir les Canadiens pendant et après les catastrophes, ce qui renforcera notre résilience, un pilier essentiel de l’atténuation des effets des changements climatiques », a déclaré le ministre Blair.

Il a souligné que l’année en cours marque celle d’une saison des incendies de forêt sans précédent.

Il a noté que plus de la moitié des quelque 900 incendies en cours au pays sont considérés comme étant non maîtrisés.

Les ONG qui bénéficieront du financement d’Ottawa, comme la Croix-Rouge canadienne, ont vu une hausse du nombre d’appels à leurs services au cours des dernières années, ont-ils relevé.

« Si on regarde il y a une dizaine d’années, on avait quelques évènements exceptionnels. Aujourd’hui, le volume d’activité a augmenté de façon beaucoup plus importante, ce qui veut dire qu’on doit avoir plus d’équipes professionnelles, plus de capacité de formation et plus d’équipes de bénévoles », a dit Conrad Sauvé, président et directeur général de la Croix-Rouge canadienne.

Le financement annoncé mardi ira aussi à l’Ambulance Saint-Jean, à l’Armée du Salut et à l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage.

Cela se veut une continuité au soutien donné par Ottawa aux ONG durant la pandémie de COVID-19.