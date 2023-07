(Riga) Le premier ministre Justin Trudeau s’est engagé lundi à plus que doubler la contribution du Canada à la mission de l’OTAN en Lettonie.

La Presse Canadienne

Le Canada injectera ainsi un financement de 2,6 milliards sur trois ans et déploiera jusqu’à 2200 soldats canadiens en continu.

M. Trudeau a fait cette annonce à Riga lors d’une conférence de presse conjointe avec le premier ministre letton Arturs Krišjānis Kariņš aux côtés de la ministre canadienne de la Défense nationale, Anita Anand.

« C’est la voie à suivre dans la défense moderne », a dit M. Trudeau. « Près d’une douzaine de pays de l’OTAN coopèrent, s’entraînent et travaillent côte à côte et tirent les uns des autres de précieuses leçons qui renforcent notre défense collective. »

Environ 800 membres des Forces armées canadiennes font déjà partie du groupement tactique dirigé par le Canada dans le pays balte, ce qui en fait la plus grande mission canadienne outre-mer. Le personnel supplémentaire renforcera et améliorera les capacités terrestres, maritimes et aériennes du Canada et soutiendra les opérations spéciales en Europe centrale et orientale.

Le premier ministre Trudeau a aussi annoncé que le Canada achèterait des systèmes d’armes de pointe et qu’il était prêt à déployer du personnel supplémentaire pour la réponse aux crises, la sécurité coopérative et la défense collective, en plus de fournir de l’aide en matière de renseignement et de cyberactivité.

« Le Canada et tous les pays doivent être clairs sur le fait que la guerre non provoquée de la Russie contre un pays indépendant, contre une Ukraine libre et démocratique, est une menace pour la liberté, le droit international, les droits de la personne et l’ensemble des valeurs démocratiques partagées que des générations de soldats ont combattues à défendre », a affirmé le premier ministre Trudeau.

Le mois dernier, la ministre Anand a annoncé qu’un escadron de chars Leopard 2 avec 15 chars et environ 130 personnes rejoindrait la mission à partir de cet automne.

Tout cela fait partie des efforts de l’alliance militaire de l’OTAN pour accroître sa présence près des frontières de la Russie en réponse à l’assaut continu de ce pays contre l’Ukraine.

L’Alliance atlantique a doublé le nombre de groupements tactiques dans la région depuis le début de l’agression en Ukraine et prévoit une augmentation de la taille et de la portée de certains d’entre eux pour en faire des brigades prêtes au combat.

Une feuille de route conjointe signée par la ministre Anand et son homologue de la Lettonie définit trois phases pour transformer le groupement tactique letton en brigade et indique qu’ils visent à achever le renforcement en 2025.

« D’ici 2026, le Canada terminera la mise en œuvre complète des capacités de brigade déployées de manière persistante en Lettonie », peut-on lire sur la feuille de route conjointe.

Les dirigeants de l’OTAN, dont le premier ministre Trudeau, devraient se réunir à Vilnius, la capitale lituanienne, à partir de mardi pour leur sommet annuel.

M. Trudeau devait rencontrer certains des membres des Forces armées canadiennes qui sont stationnés en Lettonie plus tard lundi avant de partir pour Vilnius.