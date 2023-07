(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau se rend cette semaine au sommet des dirigeants de l’OTAN en Lituanie, où le Canada devrait jouer un rôle plus important que d’habitude sur deux dossiers cruciaux : l’augmentation du nombre de membres de l’alliance et ses efforts pour se recentrer sur la défense collective.

Sarah Ritchie La Presse Canadienne

M. Trudeau devrait quitter Ottawa dimanche soir pour Riga, en Lettonie. Il devrait rencontrer les dirigeants de ce pays lundi avant de se rendre dans la capitale lituanienne pour le premier jour du sommet de l’OTAN mardi.

Lors du sommet de l’année dernière à Madrid, les dirigeants de l’OTAN ont identifié la Russie comme « la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés et pour la paix et la stabilité dans la région euro-atlantique ».

C’est ce qu’ils ont indiqué dans un document de concept stratégique qui expose leur intention de renforcer la dissuasion et la défense dans la région.

Ce document fait suite à une réunion qui s’est tenue à Bruxelles en mars 2022, au cours de laquelle les dirigeants ont décidé de déployer quatre nouveaux groupements tactiques multinationaux sur le flanc est, en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. Ils s’ajouteront à ceux présents en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne.

L’alliance a élaboré un nouveau plan de défense que les dirigeants devront approuver à Vilnius et qui est décrit comme un retour à la position de la guerre froide.

« Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, c’est à un retour aux activités principales de l’OTAN », a déclaré Tim Sayle, historien de l’OTAN et professeur à l’Université de Toronto.

Il mentionne que cela signifie probablement aussi un retour à des négociations plus difficiles entre les membres, alors qu’ils décident de la politique de défense et des achats, en même temps qu’ils débattent de l’opportunité d’autoriser la Suède et l’Ukraine à adhérer à l’Union européenne.

Et sur ces deux sujets, les alliés se tourneront vers le Canada.

« Le Canada a une décision à prendre concernant son rôle dans la discussion sur l’Ukraine, mais il a également une décision à prendre concernant les dépenses de défense du Canada et le type d’allié qu’il sera », a affirmé M. Sayle.

Dépenses militaires au programme

Seul un tiers des membres de l’OTAN atteint l’objectif convenu de consacrer 2 % de leur PIB à la défense, ce qui implique de consacrer un cinquième de ce financement à l’équipement.

L’amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l’OTAN, a dit qu’il s’attendait, d’ici la fin du sommet, à ce que le seuil de dépenses soit fixé à 2 %, plutôt que d’être seulement un objectif.

Pour les pays qui sont à la traîne, la pression sera de plus en plus forte pour qu’ils augmentent leurs dépenses.

Le Canada consacre environ 1,3 % de son PIB à la défense et n’a pas de plan public pour atteindre l’objectif actuel.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a insisté sur le fait que les contributions du Canada à la défense de l’Ukraine et son leadership à la tête d’un groupement tactique de l’OTAN en Lettonie étaient plus importants.

Adhésion de la Suède et de l’Ukraine

Les dirigeants réunis à Vilnius devraient également se pencher sur le statut de la Suède et de l’Ukraine, qui ont toutes deux demandé à adhérer à l’OTAN.

Les pourparlers de dernière minute visant à rallier la Turquie et la Hongrie à la demande d’adhésion de la Suède n’ont pas abouti. Son voisin nordique, la Finlande, a adhéré plus récemment, en avril.

La question de l’adhésion de l’Ukraine est un peu plus controversée.

Certains pays font pression pour une adhésion immédiate, comme le Royaume-Uni qui souhaite un processus accéléré.

De son côté, M. Trudeau a déclaré à plusieurs reprises que le Canada était favorable à l’adhésion de l’Ukraine « lorsque les conditions seront réunies », sans pour autant définir ces conditions.

Avant d’assister au sommet de l’OTAN, M. Trudeau doit participer lundi à des réunions avec le président de la Lettonie, Edgars Rinkēvičs, et son premier ministre, Krišjānis Kariņš.

M. Trudeau devrait également rencontrer des membres des forces armées canadiennes qui font partie de la plus grande mission du pays à l’étranger en Lettonie.