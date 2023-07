(Montréal) Les premiers ministres du Canada ont donné le coup d’envoi de leur conférence annuelle de trois jours lundi en rencontrant des dirigeants autochtones sur des questions telles que le logement, la protection de l’enfance et la réconciliation.

Steve Lambert La Presse Canadienne

David Chartrand, président de la Fédération métisse du Manitoba, a rapporté que les premiers ministres ont écouté les discussions sur les moyens de construire des logements plus abordables. M. Chartrand a souligné que la fédération avait récemment financé 800 logements pour seulement 11 millions.

« Ils m’ont dit : comment pouvez-vous faire ça ? C’est simple, nous avons pris des hypothèques, nous avons versé l’acompte pour une hypothèque », a déclaré M. Chartrand au sujet d’un programme visant à soutenir les membres de la fédération.

PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE David Chartrand, président de la Fédération métisse du Manitoba

« Ils l’ont acheté parce qu’ils ont tous un emploi. Tout ce dont ils avaient besoin, c’était d’un peu de répit. »

Cindy Woodhouse, cheffe régionale de l’Assemblée des Premières Nations, a affirmé que les gouvernements devaient agir de toute urgence sur plusieurs questions, notamment la protection de l’enfance et les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

« Toutes ces questions ont un impact sur notre sécurité et notre dignité en tant qu’individus et sur nos droits collectifs en tant que nations », a-t-elle indiqué dans une déclaration écrite à l’issue de la réunion.

La rencontre avec les dirigeants autochtones a eu lieu avant une réunion de deux jours au cours de laquelle les premiers ministres discuteront entre eux des soins de santé, du développement économique et d’autres questions.

Ils discuteront de la manière d’utiliser les 46 milliards de nouveaux fonds pour la santé que le premier ministre Justin Trudeau a proposés en février, en échange de l’engagement des provinces et des territoires à mettre en œuvre des réformes ciblées.

Toutes les provinces, à l’exception du Québec, ont accepté l’offre de financement, mais aucune n’a présenté de plans sur les objectifs et les échéances qu’elles utiliseront pour transformer les nouveaux fonds en mesures correctives pour les programmes de santé publique du Canada.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, qui a accueilli la réunion, a déclaré que l’argent était le bienvenu, mais qu’il ne représentait qu’environ 2 % des budgets de santé.

« Ce n’est pas suffisant, mais nous reconnaissons ce qu’ils nous ont offert jusqu’à présent et nous les en remercions », a déclaré Mme Stefanson.

La présidente désignée de l’Association médicale canadienne, la Dr Kathleen Ross, a affirmé que les soins de santé devaient rester en tête de l’ordre du jour des premiers ministres lors de la réunion.

Elle a ajouté que peu de choses ont changé au cours des derniers mois en ce qui concerne les hôpitaux en sous-effectif, les salles d’urgence fermées et les importants arriérés.

Les premiers ministres aborderont également les questions économiques et l’accessibilité financière au cours de leur rencontre, qui a lieu alors que M. Trudeau est en Europe de l’Est pour discuter de questions de défense.