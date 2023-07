(Québec) Le premier ministre François Legault veut mettre de l’avant l’économie verte lors de sa rencontre avec ses homologues des autres provinces canadiennes cette semaine au Manitoba.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

« Le Québec doit obtenir sa juste part des investissements financiers du gouvernement fédéral dans ce secteur stratégique et compétitif. Le Québec, avec son expertise énergétique et ses minéraux stratégiques, est un choix naturel », a indiqué par écrit l’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauves.

Les premiers ministres des provinces et des territoires se rencontreront dans le cadre du Conseil de la fédération qui se tiendra du 10 au 12 juillet à Winnipeg.

« M. Legault souhaite profiter de cette rencontre pour continuer à positionner le Québec comme un leader de l’économie verte au Canada », a affirmé M. Sauves.

« La filière batterie est non seulement une industrie d’avenir, mais une opportunité extraordinaire pour le Québec si on veut réussir notre transition énergétique et attirer des entreprises », ajoute-t-il.

On indique également que ce sera l’occasion pour François Legault de développer et d’entretenir ses relations avec les autres premiers ministres.

C’est la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, qui est présidente du Conseil de la fédération.

Transferts en santé

Les premiers ministres parleront d’économie et du coût de la vie. La question de l’amélioration des soins de santé sera également à l’ordre du jour, selon un communiqué.

Pendant plus de deux ans, les provinces et les territoires ont fait front commun pour demander une augmentation des transferts en santé du fédéral de 28 milliards par année.

Le gouvernement fédéral a plutôt offert 46,2 milliards sur 10 ans, soit une augmentation moyenne de 4,6 milliards par année.

En contrepartie, les provinces devaient s’engager à améliorer la façon dont les renseignements sur la santé sont recueillis, partagés, utilisés et communiqués à la population canadienne.

En février, les provinces et les territoires ont accepté l’offre, bien qu’elle fût jugée insuffisante.

Une partie des sommes sera distribuée par le biais d’accords bilatéraux avec les provinces et les territoires.

À ce jour, le Québec est la seule province à ne pas avoir signé d’entente de principe avec le fédéral.

« Le Québec a un statut particulier dans la fédération. En santé, on signe des ententes asymétriques qui reconnaissent les responsabilités du gouvernement québécois et donc c’est plus long. […] On a déjà accès aux fonds », a assuré le ministre des Finances, Eric Girard, mercredi, en mêlée de presse.

Le gouvernement fédéral a déjà réparti 2 milliards entre les provinces, dont le Québec, pour répondre aux besoins urgents.