(Ottawa) Le Canada contre-attaque l’empire Meta. Le gouvernement fédéral, le gouvernement québécois, les villes de Montréal, de Québec et de Longueuil, ainsi que des médias, mettent fin à l’achat de publicités sur Facebook et Instagram afin de riposter contre la décision du géant du web de mettre fin au partage de nouvelles canadiennes.

C’est le gouvernement fédéral, de la bouche du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, qui a parti le bal en annonçant mercredi midi qu’il suspendait ses achats de publicités gouvernementales sur les réseaux sociaux.

« Facebook a décidé d’être déraisonnable, irresponsable et de commencer à bloquer les nouvelles », a-t-il dit en reprochant à sa société mère, Meta (aussi propriétaire d’Instagram) son attitude « très agressive » et son intransigeance.

Le ministre Rodriguez était accompagné à Ottawa par le député Martin Champoux, du Bloc québécois, et de Peter Julian, du Nouveau Parti démocratique (NPD), par visioconférence. Le Parti conservateur, dont le chef Pierre Poilievre a signalé qu’il comptait abroger la loi, n’était pas représenté.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE François Legault

Quelques heures plus tard, le premier ministre du Québec, François Legault, annonçait qu’il emboîtait le pas.

« En solidarité avec les médias, la décision a été prise de cesser toute publicité du gouvernement sur Facebook, le temps que Meta reprenne les discussions sur l’application de la loi C-18. Aucune entreprise n’est au-dessus des lois », a-t-il écrit sur Twitter.

Il avait plus tôt affirmé qu’il n’était pas prêt à imposer tel geste.

Montréal, Québec et Longueuil embarquent

La Ville de Montréal s’est aussi jointe au mouvement.

« Nous avons décidé de suspendre toute publicité de la Ville de Montréal sur Facebook en solidarité avec les médias. Le refus de Meta de partager l’information journalistique est très préoccupant. L’accès à des informations vérifiées et de qualité est essentiel », a écrit sur Twitter la mairesse Valérie Plante.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante

Même chose à Québec. « C’est important de s’ajouter au mouvement. On y croit fondamentalement. On a besoin d’un environnement médiatique sain, pluriel. On a besoin que les médias aient le financement nécessaire pour survivre et prospérer », a indiqué le maire Bruno Marchand en mêlée de presse.

Le mouvement s’est rendu à Longueuil, où « toutes les nouvelles publicités » de l’agglomération « seront suspendues jusqu’à nouvel ordre, en guise de solidarité envers nos médias d’information qui constituent l’un des piliers d’une société démocratique comme la nôtre », a tweeté la mairesse Catherine Fournier.

« Le Canada ne sera pas seul », dit Trudeau

PHOTO REUTERS « J’ai déjà entendu de bien des collègues et amis à travers le monde dire : “ Tenez fort au Canada, parce que c’est une lutte qui est importante dans toutes nos démocraties ” », a indiqué le premier ministre Justin Trudeau.

Adopté à la fin du mois de juin, le projet de loi C-18 vise à forcer les géants du web à conclure des ententes de rétribution avec les médias dont ils publient le contenu. En guise de riposte, Google et Meta ont dit qu’ils cesseraient de relayer les nouvelles canadiennes dès que la loi serait en vigueur, d’ici environ six mois.

Le premier ministre Justin Trudeau a mis en lumière le rôle de pionnier que joue le Canada lors d’un passage à Saint-Hyacinthe. « J’ai déjà entendu de bien des collègues et amis à travers le monde dire : “ Tenez fort au Canada, parce que c’est une lutte qui est importante dans toutes nos démocraties ” », a-t-il soutenu.

« Et je sais que le Canada ne sera pas seul », a-t-il martelé.

Si le gouvernement fédéral tient tête aux géants du web et à leur « bullying », c’est « parce qu’on sait que la démocratie est en jeu » ; et le refus net de collaborer de Meta est « un peu ridicule » compte tenu des profits faramineux qu’ils engrangent annuellement, a ajouté le premier ministre en point de presse.

Il n’a pas été en mesure de confirmer si le Parti libéral du Canada imiterait le gouvernement libéral. Un porte-parole du parti a cependant dit à des médias anglophones que ce ne serait pas le cas : on continuera à acheter des publicités sur les plateformes.

Meta bronche à peine

La société Meta n’a pas semblé se formaliser des sanctions en cascade. En fait, dans sa réaction aux annonces faites mercredi, elle n’y fait aucunement allusion, en plus de répéter que « [sa] décision est prise » et que la mesure législative est « inapplicable ».

« Comme nous l’avons à maintes reprises répété, la Loi sur les nouvelles en ligne est une loi imparfaite qui fait fi du fonctionnement de nos plateformes, des préférences de leurs utilisateurs et de la valeur que nous accordons aux éditeurs de presse », a écrit sa porte-parole, Lisa Laventure.

Et puisque le processus réglementaire « n’est pas en mesure d’apporter des modifications aux caractéristiques fondamentales » de la loi, « nous prévoyons donc mettre fin à la disponibilité des nouvelles au Canada dans les semaines à venir », a-t-elle aussi rappelé.

Google s’en sauve

Si Google (Alphabet) est épargné, c’est parce que le ministre Rodriguez est convaincu qu’une solution est à portée de main ; que les différends pourraient être aplanis au fil du processus réglementaire. Et contrairement à Meta, Google a une « approche responsable » et des « demandes précises ».

Le président des affaires internationales de Google, Kent Walker, soutenait pourtant la semaine passée dans un billet de blogue qu’Ottawa n’avait pas donné de raisons de croire « que le processus réglementaire sera en mesure de résoudre les problèmes structurels de la législation ».

À cette vision, Pablo Rodriguez oppose la sienne, optimiste. « Je ne veux pas négocier sur la place publique […], mais ça peut être fait et ça sera fait », a-t-il tranché.

Des médias ferment aussi le robinet

Mercredi matin, Québecor et Cogeco ont donné l’impulsion au mouvement de boycottage médiatique en suspendant leurs investissements publicitaires sur ces réseaux sociaux, évoquant les moyens de pression de l’entreprise américaine après l’adoption de Loi sur les nouvelles en ligne à Ottawa.

À La Presse, où « les investissements marketing sur les réseaux sociaux étaient mineurs depuis plusieurs mois déjà », on a également décidé de ne plus investir dans Meta, selon ce qu’a déclaré la porte-parole Florence Turpault-Desroches.

De leur côté, Radio-Canada et Le Devoir se penchaient sur la question.

La société Meta, de son côté, plaide qu’elle « ne collecte pas de manière proactive des liens vers des contenus d’actualité pour les afficher sur nos plateformes », et qu’au contraire « les éditeurs choisissent activement de publier sur Facebook et Instagram parce qu’il est avantageux pour eux de le faire ».

Avec Gabriel Béland, La Presse, et La Presse Canadienne