(Montréal) Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a annoncé mercredi que le Canada versera 450 millions pour aider les pays en développement dans la lutte contre les changements climatiques. Il a également profité de sa tribune à Bruxelles pour s’en prendre aux conservateurs qui promulguent des « théories du complot » sur le climat.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

La contribution annoncée au Fonds vert pour le climat fait partie des 5,3 milliards sur cinq ans promis par Ottawa en 2021 en matière de financement international dans la lutte aux changements climatiques.

Le gouvernement a souligné que les 450 millions représentent une augmentation de 50 % par rapport à ce qu’Ottawa a investi dans le Fonds vert pour le climat en 2019.

Le Canada estime que l’enveloppe permettra de financer des projets et programmes qui réduiront « un total de 2,5 milliards de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone d’émissions de gaz à effet de serre ». Selon Ottawa, cela touchera « 278 millions de bénéficiaires directs et 635 millions de bénéficiaires indirects ».

Un engagement de 2009

À Copenhague en 2009, les pays développés s’étaient engagés à mobiliser 100 milliards par an, dès 2020, pour aider les pays en développement à faire face au dérèglement climatique.

La promesse n’a pas été honorée, mais elle le sera au cours des prochaines années, a indiqué le ministre Guilbeault.

« Selon les données préliminaires de l’OCDE, nous allons atteindre cette cible cette année » et « nous allons dépasser cette somme de 100 milliards au cours des prochaines années, ce qui fait qu’en moyenne, de 2020 à 2025, nous aurons atteint une somme moyenne de 100 milliards par année. »

Le ministre a également souligné que cette énorme somme d’argent était trop peu pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et par conséquent, le secteur privé devait en faire davantage et les institutions financières être réformées.

Henry Gonzalez, directeur général par intérim du Fonds vert pour le climat, a remercié le Canada pour son ambitieuse contribution en soulignant que la dernière semaine a été la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial.

Il a également fait remarquer que les efforts globaux pour contrer la crise climatique sont plus importants que jamais et il a dit espérer que l’aide canadienne inspire d’autres nations à faire de même.

Guilbeault s’en prend aux conservateurs

Lors de la période des questions qui a suivi l’annonce mercredi matin, une journaliste européenne a demandé au ministre canadien s’il croyait que les incendies de forêt qui sévissent au pays et les inondations simultanées dans plusieurs régions du monde feraient en sorte que davantage de personnes comprendront la nécessité d’investir dans la lutte et l’adaptation au changement climatique.

Le ministre Guilbeault a répondu que ce n’est pas forcément le cas et a lancé une flèche à certains élus conservateurs canadiens.

« On pourrait effectivement penser que le nombre et la gravité des catastrophes naturelles au Canada et ailleurs inciteraient une partie plus importante de la population à se mobiliser sur la question des changements climatiques. Or, on voit qu’au Canada et ailleurs dans le monde, une partie de la droite tente de récupérer les impacts des changements climatiques en créant toutes sortes de théories du complot », a-t-il déclaré.

« Plusieurs députés du Parti conservateur ont accusé les écologistes d’être à la source des incendies de forêt. […] Évidemment, c’est tout à fait ridicule », a-t-il ajouté.

Des députés libéraux ont accusé le chef conservateur Pierre Poilievre d’avoir crié en Chambre le 11 mai dernier que les incendies de forêt en Alberta « avaient été déclenchés » par le gouvernement.

Steven Guilbeault n’a pas précisé s’il faisait référence à cet évènement ou encore aux commentaires récents de la première ministre conservatrice albertaine Danielle Smith.

Interrogée sur le lien entre les changements climatiques, les incendies de forêt et les politiques en matière de climat de son gouvernement dans une entrevue, celle-ci avait indiqué qu’elle craignait que des actes criminels délibérés ne soient à l’origine de certains des feux en Alberta.

Le Canada, la Chine et l’Union européenne convoqueront la septième réunion ministérielle sur l’action climatique (MoCA7) plus tard cette semaine à Bruxelles. Cette réunion rassemblera une trentaine de ministres et autres représentants. Ils doivent discuter de leurs priorités en prévision de la conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2023.