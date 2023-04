(Ottawa) Deux appareils CC-130 Hercules des Forces armées canadiennes effectueront des vols d’évacuation du Soudan, mais ils attendent que « les conditions le permettent » – des conditions qui, lorsqu’elles seront en place, risquent de ne pas le demeurer très longtemps, prévient Affaires mondiales Canada.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a fait le point sur la situation mercredi, alors que s’écoulent les heures du cessez-le-feu de 72 heures entré en vigueur lundi. La trêve est, au demeurant, très fragile, de nouveaux combats entre l’armée soudanaise et les paramilitaires ayant éclaté dans la capitale, Khartoum.

« Des membres et des ressources des Forces armées canadiennes ont été envoyées dans la région et planifient des opérations d’évacuation […] Ils coordonnent, en étroite collaboration avec nos alliés et nos partenaires, leurs efforts en vue de pouvoir évacuer le plus grand nombre possible de personnes », a-t-elle indiqué.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE La ministre de la Défense nationale, Anita Anand

Les forces canadiennes, au nombre d’environ 200, « sont prêtes » à commencer les vols d’évacuation et le feront « dès que les conditions au sol le permettront », a déclaré Mme Anand. Elles ne seront pas en place bien longtemps, ont prévenu des hauts fonctionnaires gouvernementaux.

Cette semaine ou jamais ?

Au-delà des prochains jours, l’environnement sécuritaire risque de se dégrader sérieusement dans le pays du nord-est de l’Afrique, et il faut ainsi profiter de la « fenêtre » qui s’est ouverte tant et aussi longtemps qu’elle le sera, a dit la sous-ministre adjointe de la section consulaire chez Affaires mondiales, Julie Sunday.

Même si elle l’est, cela ne rend pas l’opération baptisée Savane plus simple : ce mercredi, un vol canadien qui devait se poser au Soudan a dû être annulé, comme ceux de quatre ou cinq autres pays, a indiqué à ses côtés le vice-amiral Bob Auchterlonie, commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada.

Chaque appareil CC-130 Hercules peut transporter environ 100 passagers. La première portion du trajet sera aux frais du gouvernement, mais une fois en sécurité dans un tiers pays sûr, les personnes évacuées devront défrayer le coût du billet vers le Canada, s’ils désirent rentrer. Des prêts d’urgence pourraient être consentis.

En plus des deux aéronefs Hercules récemment arrivés dans la région, le Canada a également deux navires en mer Rouge, à Port-Soudan, une frégate, et un navire de ravitaillement. Des évacuations par voie maritime pourraient donc aussi être effectuées, même si ce n’est pas l’option que les Forces armées privilégient.

180 Canadiens secourus

Des quelque 1800 Canadiens qui se trouvent au Soudan, selon le registre d’Affaires mondiales, environ 700 avaient réclamé de l’aide, a spécifié la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, lors d’une mêlée de presse.

Jusqu’à présent, 180 Canadiens ont été secourus, a affirmé Mme Sunday, en remerciant pour leur apport des pays comme l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Grèce, ainsi que les États-Unis, qui ont offert le transport aux diplomates de l’ambassade d’Ottawa à Khartoum.

« Il n’y a pas de délai », s’est défendu le premier ministre Justin Trudeau, mardi, lorsqu’on lui a demandé pour quelle raison le Canada avait du retard sur plusieurs pays qui sont déjà parvenus à établir des ponts aériens pour extirper leurs ressortissants.

Et les Soudanais ?

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a assoupli lundi dernier certaines mesures migratoires, mais il n’en est pas rendu à proposer un programme d’accueil de Soudanais comme cela a été fait pour les Afghans ou pour les Ukrainiens, par exemple.

Il ne l’a toutefois pas catégoriquement écarté. « J’étudie d’autres options pour les personnes qui sont au Soudan qui ne sont pas des ressortissants canadiens, a-t-il dit. Le remède spécifique pour différents groupes peut varier.