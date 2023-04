Comité sur la rémunération des députés

Un bond de 21 % à titre de « minimum acceptable »

(Québec) Compte tenu de leur charge de travail et de leur horaire atypique, des heures qu’ils passent à voyager entre leur circonscription et Québec, mais aussi dans un contexte sécuritaire « de plus en plus préoccupant », le comité chargé de réviser le salaire de base des députés propose de le faire passer de 139 745 $ à 169 950 $ par année. Cette hausse, dit le comité, représente un « minimum acceptable ».