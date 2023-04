(Québec) Le premier ministre François Legault justifie l’abandon de sa promesse électorale de troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis en disant que « la situation a beaucoup changé » depuis les élections de l’automne dernier.

« C’est une décision difficile, mais il faut comprendre que la situation a beaucoup changé », a-t-il plaidé lors d’une brève mêlée de presse mercredi, juste avant la période des questions au Salon bleu.

« Vous allez le voir dans les données [jeudi], les impacts du télétravail sont énormes. On pensait que ça reviendrait comme avant la pandémie […], mais on voit qu’il y a des changements importants dans les habitudes, entre autres aux heures de pointe. Vraiment, il y a eu un changement important, et il faut s’adapter à l’évolution de ce changement-là. » Les prévisions d’achalandage pour les années à venir vont dans le même sens, a-t-il laissé entendre.

Le premier ministre a confirmé que le gouvernement préconise désormais la construction d’un tunnel réservé au transport collectif.

De son côté, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a expliqué que le gouvernement a pris la décision « très difficile » de renoncer au tunnel autoroutier par pragmatisme. Les partis d’oppositions ont crié victoire, mais remettent en question la valeur de la parole de François Legault.

« Je vais réserver mes réponses et les détails sur le projet pour une annonce [jeudi], mais je veux simplement dire qu’on a eu à prendre une décision très difficile dans le troisième lien, mais qui, à notre sens, est une décision responsable et qu’on est d’abord et avant tout un gouvernement pragmatique », a dit Mme Guilbault mercredi à son arrivée à l’Assemblée nationale.

Elle présentera jeudi un nouveau projet de transport collectif, en même temps que les études sur l’achalandage démontrant une baisse de la circulation sur les deux ponts Québec-Lévis après la pandémie et en raison de l’essor du télétravail.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, n’a pas caché sa déception mercredi. « Quand j’étais président des élus de Chaudière-Appalaches, j’ai travaillé pour appuyer le troisième lien, alors c’est sûr que personnellement, j’ai une déception », a-t-il affirmé. Il a soutenu que des maires de la Rive-Sud lui ont déjà fait part de leur mécontentement.

Sera-t-il possible de les convaincre que cette nouvelle mouture est la bonne ? « On verra », a laissé savoir M. Provençal, qui ira à la rencontre des maires des 21 municipalités de sa circonscription.

La ministre Martine Biron, élue dans Chutes-de-la-Chaudière, a aussi admis qu’elle entendait la déception de ses électeurs. « Bien sûr, bien sûr », a-t-elle dit brièvement, soulignant qu’il « reste des fils à attacher » au nouveau projet.

La Coalition avenir Québec (CAQ) abandonne ainsi une importante promesse électorale. Bernard Drainville disait que l’attente était devenue « infernale » sur les deux ponts. Le ministre et député de Lévis a esquivé les questions des journalistes mercredi. Idem pour Éric Caire qui se disait prêt à démissionner si le gouvernement recule sur son engagement. Il soutenait qu’il entend se battre jusqu’à sa « dernière goutte de sang » afin que le troisième lien se concrétise. Martine Biron affirmait que « quiconque vit à Québec sait que ça prend un troisième lien ». Malgré l’absence d’études pour appuyer son projet de tunnel, François Legault disait que c’était « une évidence » qu’un troisième lien était nécessaire compte tenu du développement des deux villes et de l’achalandage routier dans la région.

Peu de députés caquistes ont voulu commenter la décision. Selon Mario Asselin (Vanier-Les Rivières), « il y a beaucoup d’émulation là-dessus, mais les citoyens réagissent bien » à la décision. Samuel Poulin (Beauce-Sud) s’est contenté de dire qu’il voit le changement « d’un bon œil ». Sa collègue Kariane Bourassa (Charlevoix–Côte-de-Beaupré) a affirmé qu’elle ne peut faire de commentaires, car elle n’a « pas tous les détails encore ». Le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, s’est abstenu de se prononcer prétextant que ce dossier est « très émotif ».

« Roulés dans la farine »

Le Parti libéral, Québec solidaire et le PQ préconisaient tous un projet de transport collectif pour lier les villes de Québec et Lévis. Ils crient donc victoire sur ce point, mais ils critiquent néanmoins le recul de la CAQ.

« En campagne électorale, François Legault en a fait une position-phare. Il a roulé tout le monde dans la farine, François Legault. Ça fait cinq ans qu’il roule tout le monde dans la farine, cinq ans qu’il est au gouvernement », a dénoncé le chef libéral par intérim Marc Tanguay.

« Il n’a pas de parole. Il n’a pas tenu parole. Et Éric Caire le disait, juste terminer là-dessus, Éric Caire le disait, il dit : « Je vais me battre jusqu’à la dernière goutte de mon sang. » Il disait ça pas plus tard qu’en 2022, pour le réaliser. Il faut qu’il se ravale, à matin, là », a-t-il ajouté.

Le chef parlementaire de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois estime qu’il s’agit de la victoire « du gros bon sens et de la science » contre « l’entêtement de la CAQ ».

« Au-delà de l’inflation, au-delà même de la pandémie, qui a sans doute, en effet, accéléré la transition vers le télétravail au Québec, la question de fond demeure. En pleine crise climatique, ajouter des voies d’autoroute pour décongestionner une ville, ça n’a pas de bon sens. Ce n’est pas ça que la science nous dit de faire, ce n’est pas ça que la région a besoin, ce n’est pas ça que le gros bon sens nous enseigne comme étant la meilleure solution », a-t-il dit.

Il affirme avoir un « préjugé favorable » à l’endroit du transport collectif, mais attendra les détails du projet avant de l’appuyer ou non.

De son côté, Paul St-Pierre Plamondon est également favorable au transport collectif pour unir les deux villes. Mais il a « beaucoup de difficulté à croire » que François Legault croyait ce qu’il disait en campagne électorale.