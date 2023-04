(Québec) Avec son nouveau projet de lien de transport collectif entre Québec et Lévis, Geneviève Guilbault veut « donner le goût aux gens de renoncer à la voiture », favoriser la densification urbaine et freiner l’auto solo. Quant au tunnel autoroutier, qui aurait coûté près de 10 milliards, il n’y avait aucune donnée qui justifiait sa construction, a-t-elle reconnu.

« Pour ceux qui habitent ici, on n’a jamais vraiment eu d’offre de transport collectif autre que des autobus », a lancé la ministre des Transports jeudi, lors d’une conférence de presse attendue où elle a expliqué l’abandon de la promesse électorale caquiste de construire un tunnel autoroutier.

Elle a reconnu que les études commandées par le gouvernement ne permettaient pas de justifier la construction d’un tunnel autoroutier entre les deux villes, et que la pandémie et l’arrivée du télétravail ont réduit l’achalandage sur les deux ponts. L’an dernier, François Legault avait dit que le prix maximum de ce tunnel autoroutier était de 6,5 milliards. Mme Guilbault a reconnu qu’il aurait plutôt coûté de 9,5 à 10 milliards.

« Il faut prendre des décisions responsables. […] Sur le plan politique, c’est difficile pour mes 15 collègues [des régions de Québec et Lévis] et moi. […] J’ai des collègues très affectés », a-t-elle expliqué.

Mais elle a fait également un plaidoyer pour la « mobilité durable attractive » et contre l’auto solo. « La part modale de l’auto continue de gagner du terrain à Québec. […] Ce n’est pas de nature à s’inverser si on n’a pas une offre de transport collectif différente et attrayante », a-t-elle dit.

Or, en « ayant un tube de transport collectif vraiment efficace entre nos deux rives, on cannibalisait le tunnel routier ».

Pas d’échéancier

Elle a donc retenu la solution d’un « tunnel exclusif au transport collectif » pour « favoriser le transfert modal ».

Contrairement à son prédécesseur François Bonnardel, qui estimait que la densification urbaine était une « mode », Mme Guilbault en fait un objectif. Son tunnel exclusif au transport collectif permettra de « freiner la croissance de l’achalandage automobile sur les liens interrives », de « favoriser la densification des noyaux centraux de la rive nord et la rive sud » et de « diminuer les émissions de gaz à effet de serre ».

Mais le projet est peu avancé. On ne connaît ni son coût, ni son tracé, ni le mode de transport collectif qui y circulera. La ministre Guilbault fera une mise à jour « éventuellement ».

La veille, le premier ministre François Legault avait déjà expliqué sa « décision difficile, mais il faut comprendre que la situation a beaucoup changé ».

En septembre dernier, durant la campagne électorale, M. Legault disait pourtant que c’était « une évidence » qu’un troisième lien était nécessaire compte tenu du développement des deux villes et de l’achalandage routier dans la région malgré l’absence d’études pour appuyer son projet de tunnel.