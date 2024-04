(Québec) La pérennité du territoire agricole du Québec est mise à risque en raison de la perte de superficie cultivée, de la diminution de meilleures terres au profit des terres à potentiel moindre, à l’établissement de la relève agricole, mais aussi au développement lié à la transition énergétique et à la crise du logement, prévient la commissaire au développement durable.

« Nos travaux démontrent que les interventions du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) sont insuffisantes pour assurer la protection et la mise en valeur du territoire agricole », affirme la commissaire au développement durable, Janique Lambert, dans son rapport déposé jeudi à l’Assemblée nationale.

Elle ajoute que les activités de surveillance réalisées par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) « ne permettent pas de protéger efficacement la zone agricole ».

Il est pourtant urgent d’agir, car la pression sur le territoire agricole va augmenter pour plusieurs raisons, prévient-elle :

Les changements climatiques

Le développement lié à la transition énergétique

Le manque de logements

« Ces enjeux pourraient avoir un impact considérable sur l’utilisation du territoire agricole », s’inquiète Mme Lambert.

IMAGE FOURNIE PAR LA COMMISSAIRE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bien que le MAPAQ connaisse ces enjeux, les orientations contenues dans ses plans stratégiques et dans la Politique bioalimentaire 2018-2025 ne sont pas suffisamment précises pour y faire face. De plus, le ministère utilise peu ses programmes d’aide pour amener les bénéficiaires à mettre en valeur le territoire et pour répondre aux enjeux qui menacent sa pérennité. Extrait du rapport

Patrimoine collectif

Il est absolument nécessaire de protéger ces terres, souligne Mme Lambert, car « le territoire agricole est un patrimoine collectif » et que les terres agricoles qui s’y trouvent « constituent une ressource limitée et non renouvelable ». « En fait, cette ressource est essentielle à l’autonomie alimentaire de la population et au développement du secteur bioalimentaire. Il importe donc d’assurer la protection et la mise en valeur du territoire agricole, et ce, au bénéfice des générations actuelles et futures », souligne-t-elle.

Or ces terres sont menacées, notamment par « l’enfrichement et les pressions exercées par le développement urbain », l’accroissement de leur valeur foncière, ainsi que d’autres enjeux en émergence, « comme les changements climatiques ou les besoins énergétiques ».

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE

Selon les données du MAPAQ, environ 2,1 millions d’hectares de terres de la zone agricole étaient cultivés ou en pâturage et 0,3 million d’hectares étaient utilisés à des fins acéricoles en 2022. C’est donc le tiers de la zone agricole qui serait en culture. Ainsi, bien que le territoire soit vaste, le Québec possède seulement 0,24 hectare de terres agricoles cultivées par habitant alors que ce nombre est de 0,28 pour l’Ontario et de 1,52 pour l’ensemble du Canada.

Pendant ce temps, le MAPAQ « n’a pas mis en place un processus rigoureux pour évaluer l’efficacité de ses interventions et l’effet de celles des acteurs impliqués dans la protection du territoire agricole et sa mise en valeur » et il ne détient « aucun indicateur ni cible ne permettent de mesurer la performance des actions mises en œuvre ».

La Commissaire déplore que le MAPAQ « utilise peu ses programmes d’aide pour amener les bénéficiaires à mettre en valeur le territoire, pour répondre aux enjeux qui menacent la pérennité du territoire et pour favoriser l’établissement de la relève agricole », et qu’il « recourt peu à la législation et n’a pas constitué de banque de terres arables ».

Elle n’est pas la première à tirer la sonnette d’alarme. Il souligne que d’autres avant lui ont attiré les projecteurs sur cette question :

2008 : Rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (rapport Pronovost)

2015 : Rapport de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) sur le phénomène de l’accaparement des terres agricoles

2020 : Rapport sur l’avenir de la protection du territoire agricole du Québec (Institut Jean-Garon)

2023 : Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire

Données incomplètes

Janique Lambert souligne que les données que le MAPAQ recueille sur les terres agricoles sont « incomplètes ». « Elles ne présentent l’information que pour les exploitations agricoles enregistrées. Ces dernières occupent environ 50 % de la zone agricole », souligne-t-elle.

La Commission de protection du territoire agricole du Québec ne dispose pas d’un portrait d’ensemble des différents usages non agricoles présents dans la zone agricole et ne documente pas l’impact cumulatif de ses autorisations accordées à des fins autres que l’agriculture Extrait du rapport

De plus, la CPTAQ « se base presque exclusivement sur les dénonciations qu’elle reçoit » pour faire de la surveillance, et n’a pas beaucoup de dents, lorsqu’il faut intervenir. « Seul un jugement d’outrage au tribunal rendu par la Cour supérieure au terme du processus peut donner lieu à d’éventuelles sanctions en lien avec les infractions reprochées dans cette ordonnance. D’ailleurs, selon les rapports annuels de la CPTAQ des trois dernières années, » note Mme Lambert.

Dans un autre chapitre de son rapport, elle s’inquiète également de la détérioration de la qualité des sols, avec l’agriculture intensive et l’usage de pesticide. Elle souligne que l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) mentionne dans les conclusions d’une étude qu’il a réalisée en 2023 qu’« à l’orée de 2020, les sols en régions plus méridionales (Montérégie, Centre-du-Québec) demeurent plus compacts ou manquent d’aération comme en 1990. » « Il s’agit des régions où les cultures annuelles sont plus présentes et plus intensives », note-t-elle.