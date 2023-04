Les ponts de Québec et Pierre-Laporte, qui relient Québec à Lévis.

(Québec) En raison d’une baisse de la circulation sur les ponts entre Québec et Lévis, mais aussi pour une question de coûts, le gouvernement Legault renonce à sa promesse de troisième lien autoroutier. Il préconise maintenant un tunnel réservé au transport collectif entre les deux rives.

La nouvelle d’abord rapportée par Le Journal de Québec a été confirmée par La Presse mardi après-midi. La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, en fera l’annonce jeudi.

Les études qui seront alors dévoilées sur le projet sont claires : avec la pandémie et l’essor du télétravail, la circulation a diminué aux heures de pointe et les habitudes de déplacement ont changé. Dans ce contexte, il n’est tout simplement plus justifié d’ajouter un « troisième lien » autoroutier, explique-t-on en substance.

Le gouvernement se retrouve à abandonner sa promesse qu’il défendait bec et ongles en campagne électorale. Bernard Drainville disait même que « l’attente est devenue infernale » sur les deux ponts. Le gouvernement Legault justifiait également son troisième lien en disant que ces deux infrastructures sont vieillissantes.

Le premier ministre François Legault soutenait que son projet allait entraîner une dépense « maximale » de 6,5 milliards de dollars, mais il y avait bien des doutes avec l’augmentation du coût des projets d’infrastructures. À Québec, on convient que la facture anticipée a contribué à l’abandon du tunnel autoroutier.

Le projet de la CAQ vise maintenant à construire un seul tube sous le fleuve réservé au transport collectif, de centre-ville à centre-ville. On ignore le mode retenu (autobus, tramway ou métro) et le coût. Un tel projet a plus de chances d’obtenir un financement du gouvernement fédéral, une donnée importante dans ce dossier.