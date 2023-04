Le chef du Parti conservateur du Québec Éric Duhaime a fait parvenir une lettre aux élus de la CAQ de la région de Québec pour les inviter à se joindre à son équipe, après que le parti ait changé d’idée au sujet du troisième lien cette semaine.

« Devant la trahison de monsieur Legault, vous n’avez maintenant que deux solutions : vous soumettre à la ligne de parti ou honorer la confiance de vos électeurs », écrit le chef du PCQ dans une missive envoyée à 14 élus caquistes de la région de Québec samedi.

« Si vous choisissez de vous tenir debout, je vous tends la main et vous invite à me parler, à mieux nous connaître, à voir si la compatibilité entre nous peut aller au-delà d’un 3e lien autoroutier, poursuit M. Duhaime. Évaluons ensemble s’il y a moyen d’atténuer l’actuelle distorsion démocratique, de rendre l’Assemblée nationale plus représentative de la réalité québécoise, plus respectueuse des choix des citoyens, notamment dans notre région. »

Seuls deux élus caquistes de la région ont été écartés de cet envoi. Le ministre du Numérique et de la Cybersécurité Éric Caire a été ignoré parce que « nous ne voulons pas de lui dans notre équipe », a affirmé Cédric Lapointe, responsable des relations avec les médias pour le PCQ.

Rappelons que le ministre Caire avait promis de démissionner si la CAQ reniait sa promesse de construire un troisième lien entre Lévis et Québec. « S’il y a un recul de la CAQ, je démissionne », avait-il juré en 2018.

Cette semaine, il a assuré ne pas avoir l’intention de laisser son poste. Il ira plutôt à la rencontre de ses électeurs pour leur vendre le nouveau projet de tunnel de transport collectif, a-t-il indiqué.

La ministre des Transports Geneviève Guilbault a aussi été ignorée par le PCQ, car c’est elle qui pilote la nouvelle mouture du troisième lien prévu par la CAQ, soit un tunnel dédié au transport collectif.

« J’espère que vous choisirez votre honneur et vos citoyens. J’espère sincèrement qu’on se parlera au cours des prochaines heures », conclut M. Duhaime dans sa lettre.