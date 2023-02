Québec emboîte le pas à Ottawa et interdira aussi l’installation et l’utilisation du populaire réseau social TikTok sur les appareils mobiles de ses fonctionnaires.

Cette mesure « de nature préventive » a été décrétée lundi soir par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, et prendra effet à compter de mardi.

« Il s’agit d’une interdiction de nature préventive. Aucune preuve ne démontre qu’un pays étranger espionnerait les employés de l’État au moyen de cette application », précise-t-il, par voie de communiqué.

Contrairement à Ottawa, où la présidente du Conseil du trésor s’inquiétait plus tôt du « niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité » présenté par TikTok, Québec présente une approche plus posée.

« Rappelons qu’à ce jour, aucune preuve ne démontre qu’un pays étranger espionnerait les employés de l’État au moyen de cette application, ni même que des données privées ou gouvernementales auraient été subtilisées par des intérêts étrangers », explique le cabinet du ministre Éric Caire.

« À la lumière des recherches et des analyses faites concernant l’utilisation de TikTok, il nous apparaît nécessaire d’appliquer le principe de précaution et de ne plus permettre pour le moment l’installation et l’utilisation de cette application », ajoute ce dernier.

Québec s’en remet ensuite au bon jugement des citoyens quant à la décision d’installer ou non l’application du géant chinois ByteDance, « l’utilisation de médias sociaux à titre personnel et sur des appareils non liés au gouvernement [demeurant] un choix personnel et assumé ».

Rappelons que cette annonce survient quelques heures à peine après que le gouvernement fédéral a annoncé qu’à compter de mardi, TikTok sera supprimée des appareils mobiles de ses fonctionnaires.