PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Des personnes en situation d’itinérance lancent des contenants de bière sur des passants sur l’avenue du Mont-Royal. À l’arrivée des agents, cinq cannettes de bière jonchent le sol. Un homme et une femme sont assis sur le trottoir et rigolent ensemble. Malgré leur ivresse, ils ne sont nullement agressifs. En ramassant ses déchets, la dame souligne qu’elle ne brise rien. « Oui, mais tu pourrais faire mal aux gens », répond un des patrouilleurs en l’aidant et en lui demandant d’aller s’installer plus loin. « Passez une belle journée », dit l’agent. « Toi aussi, mon amour », répond la dame.