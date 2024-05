La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a rendu aujourd’hui un bilan accablant sur la protection des enfants au Nunavik.

Chloé Bourquin La Presse

« La situation est toujours aussi critique. Elle s’est même détériorée », a souligné en entrevue avec La Presse la vice-présidente de la CDPDJ, Suzanne Arpin. La CDPDJ avait déjà rendu un rapport sur la protection des jeunes au Nunavik avec plusieurs recommandations, il y a plus de 15 ans.

Une situation alarmante

Le bilan évoque des conditions de vie toujours aussi difficiles pour les enfants et les familles, notamment des problèmes sociaux et des traumatismes découlant de la colonisation, exacerbés par des conditions socio-économiques précaires et une grave pénurie de logements.

« Ce que les enfants et les familles vivent au Nunavik serait totalement inacceptable pour n’importe quel enfant à Montréal, à Saguenay ou en Gaspésie. Mais on le tolère pour les enfants du Nunavik », s’indigne Suzanne Arpin.

Elle évoque l’exemple de familles pouvant habiter jusqu’à 15 personnes dans un 4 ½, sans eau potable et sans pouvoir s’alimenter correctement – le panier d’épicerie coûtant 55 % plus cher au Nunavik que partout ailleurs au Québec, rappelle-t-elle.

Près d’un enfant sur cinq est pris en charge par les services de protection de la jeunesse au Nunavik. C’est six fois plus qu’à l’échelle de tout le Québec, alors que plus d’un tiers de la population du territoire a moins de 14 ans. Faute de main-d’œuvre, ces services agissent souvent dans l’urgence, sans pouvoir réaliser un suivi régulier auprès des enfants.

Le gouvernement appelé à agir

Selon le bilan, des actions ont été entreprises ces dernières années par différentes parties prenantes, mais celles-ci sont largement insuffisantes pour remédier à la situation. « Plusieurs enjeux identifiés dans l’enquête de 2007 sont toujours d’actualité », peut-on y lire.

La CDPDJ appelle le gouvernement à prendre le problème à bras-le-corps et à travailler main dans la main avec les populations locales. Elle formule dans son bilan sept nouvelles recommandations, pour mieux garantir la protection des enfants.

« Toutes les pistes d’action que l’on donne sont faites dans le plus grand respect du droit à l’autodétermination des Inuit », affirme Suzanne Arpin. « Il faut que les solutions viennent des communautés […], mais avec l’aide du gouvernement. Ils doivent travailler ensemble dans cette recherche de solutions. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant

Contacté par La Presse, le cabinet du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a indiqué qu’il prenait connaissance du rapport. « Nous savons qu’il y a des enjeux importants au Nunavik et nous continuons nos efforts afin que les services soient au rendez-vous », a-t-il souligné par courriel. « Avec le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Lafrenière, nous avons rencontré récemment les gens de Makivvik et notre collaboration est pleine et entière. »