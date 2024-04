Des voisins excédés par les partys dénoncent une location illégale dans Verdun

« Ce n’est pas la maison de votre grand-mère. » Voici comment est annoncée sur le site Airbnb une magnifique propriété ayant de l’espace pour 14 personnes, une table de poker, un vert de golf sur la terrasse, une table de ping-pong et une salle réservée aux jeux vidéo. Vous pouvez vous y installer pour près de 1000 $ la nuit.

« C’est l’endroit idéal pour organiser tous types d’évènements privés », précise l’hôte.

Le seul problème, c’est que cette maison offerte aux touristes est située rue Bannantyne, dans l’arrondissement de Verdun, où les locations touristiques commerciales sont interdites sur tout le territoire.

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’ANNONCE PUBLIÉE SUR AIRBNB Maison de Verdun offerte sur la plateforme Airbnb

Malgré de nombreuses plaintes et dénonciations à l’arrondissement et à Revenu Québec, chargé d’appliquer la Loi sur l’hébergement touristique, les locations illégales sur Airbnb se sont poursuivies dans cette maison, incommodant le voisinage.

Jusqu’aux petites heures

Habitant dans l’immeuble de condos voisin, Julie* et Amanda* sont excédées de se faire réveiller la nuit par la musique et les cris des partys organisés par les visiteurs installés temporairement dans la maison.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Julie et Amanda ont multiplié les plaintes contre la location sur Airbnb de la maison voisine, mais l’endroit est toujours offert sur la plateforme.

« Il y a eu un mariage il y a quelques mois, et la musique a duré jusqu’à 4 ou 5 h du matin », dénonce Julie, qui ajoute que des visiteurs ont expliqué qu’ils venaient participer à un tournoi de poker.

Il y a souvent une trentaine de personnes qui assistent à des fêtes. Et ils ont un système de son du tonnerre. C’est un fléau. Julie*

Plusieurs résidants de l’immeuble de 32 logements ont fait des plaintes à l’arrondissement et à Revenu Québec. Ils appellent régulièrement la police en raison du bruit excessif. « Mais on fait quoi maintenant ? Qu’est-ce qu’on peut faire de plus ? Je suis désespérée », confie Amanda, qui est mère d’un bébé de quelques mois.

L’arrondissement de Verdun a remis un constat d’infraction au propriétaire de la maison, Kamal Capital, pour location touristique illégale. Montant du constat : 2500 $.

Un porte-parole municipal indique que des dénonciations ont été faites à Revenu Québec le 1er août 2023, le 27 septembre 2023 et le 29 janvier 2024, mais que l’arrondissement n’a pas eu de retour à la suite de ses plaintes.

L’hôte affiche dans son annonce sur la plateforme Airbnb un numéro d’enregistrement auprès de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) qui ne correspond pas à l’adresse de la maison dans Verdun, mais plutôt à une adresse située au centre-ville de Montréal, selon un porte-parole de Tourisme Québec.

« Il n’y a aucune attestation de conformité donnée par l’arrondissement à cette adresse », confirme le porte-parole de Verdun, Mathieu Caveng.

Amendes insuffisantes

« Ça me fâche tellement de voir ça ! », dit la mairesse de l’arrondissement, Marie-Andrée Mauger. Pourtant, elle affirme qu’elle n’a pas la capacité de faire fermer l’endroit.

On n’a pas de contrôle sur la plateforme de location. Dans cet exemple, on voit que c’est loué 1000 $ par nuit, alors quand on arrive avec notre petit constat d’infraction, notre rapport de force n’est pas suffisant. Marie-Andrée Mauger, mairesse de Verdun

Kamal Capital est la société de Karim Olivier Kamal, un joueur de poker professionnel, qui évolue dans les circuits internationaux. Parallèlement à sa carrière dans le poker, M. Kamal détient plusieurs entreprises dans le domaine de l’immobilier et de l’investissement. Il a notamment acquis 14 immeubles de logements dans quatre arrondissements de Montréal, selon un décompte effectué par La Presse.

En février dernier, un reportage de La Presse racontait l’histoire de locataires de l’un de ses immeubles, également à Verdun, qui vivaient depuis des mois avec des fuites d’eau rendant leur logement insalubre. Pendant ce temps, dans l’immeuble voisin appartenant aussi à M. Kamal, des appartements fraîchement rénovés étaient loués sur Airbnb.

La maison de la rue Bannantyne est affichée sur Airbnb, mais l’annonce est régulièrement retirée de la plateforme de location. Depuis quelque temps, la propriété a été mise en vente et offerte en location au mois. Prix : 2,095 millions ou 9990 $ par mois.

Karim Olivier Kamal n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Avec la collaboration de Katia Gagnon, La Presse

* Les deux femmes ont voulu taire leur nom de famille par crainte de représailles.