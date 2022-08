(Toronto) Doug Ford a reconnu mardi que son gouvernement pourrait en faire davantage pour atténuer les pressions sur le système de santé en Ontario. Mais le discours du Trône dévoilé mardi ne propose aucune nouvelle solution à ce problème qui a entraîné la fermeture temporaire de salles d’urgence cet été.

Allison Jones La Presse Canadienne

La lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell a fait la lecture du discours du Trône du nouveau gouvernement Ford, qui marque le début d’une nouvelle session législative après l’élection de juin. Le gouvernement progressiste-conservateur soutient seulement qu’il travaille avec les différents intervenants du système de santé pour trouver des solutions.

M. Ford est premier ministre depuis 2018, et dans le discours du Trône, il vante ses réalisations passées dans le domaine de la santé, notamment l’ajout de milliers de lits d’hôpitaux et l’embauche d’infirmières, les investissements dans les soins à domicile et communautaires, l’introduction d’une subvention pour attirer des professionnels de la santé dans les régions rurales et éloignées, et le projet d’offrir 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée.

« Ces investissements historiques ont contribué à soutenir le système de soins de santé de la province pendant la plus difficile période de l’histoire moderne, mais il ne fait aucun doute que, comme les systèmes de soins de santé de partout au Canada, il continue de subir des pressions importantes, y compris des effectifs épuisés et des salles d’urgence dont le niveau de stress est en croissance », indique le gouvernement dans le discours du Trône.

« Plus encore peut être fait. Votre gouvernement collabore activement avec ses partenaires du système de santé pour identifier les solutions urgentes et possibles et prendra toute mesure nécessaire pour atténuer les pressions immédiates tout en veillant à ce que la province soit prête à demeurer ouverte s’il y avait une flambée hivernale », ajoute le gouvernement Ford.

Les salaires des infirmières

Les salles d’urgence de plusieurs hôpitaux de l’Ontario ont dû fermer cet été pendant des heures, voire des jours, à cause d’une pénurie de personnel soignant, selon les observateurs.

Plusieurs intervenants ont exhorté le premier ministre Ford à abroger la loi de 2019 qui plafonne à 1 %, pendant trois ans, les augmentations de salaires dans le secteur public. Ils estiment que cette loi nuit aux efforts de recrutement et de rétention des infirmières dans le réseau public.

M. Ford indique dans son discours du Trône que tout en s’efforçant de lutter contre les « facteurs de stress à courte échéance », il fera des investissements à long terme, comme la façon dont le gouvernement a précédemment créé des équipes Santé Ontario pour intégrer les soins et mis en œuvre le programme « Vers le mieux-être » en santé mentale et en toxicomanie.

« En poursuivant ces réformes, la Province ne se laissera pas limiter par des modes de pensée conventionnels qui freinent l’innovation et préservent un statu quo qui peine à répondre à des défis de plus en plus grands et aux besoins changeants, indique le gouvernement. Plutôt, guidé par les données probantes et les succès d’autres gouvernements, votre gouvernement prendra des mesures énergiques qui donnent la plus haute priorité aux patients et à leur santé. »

Personnes handicapées

Le discours du Trône précise également que le gouvernement Ford, comme il l’avait promis en campagne, augmentera de 5 % les prestations d’invalidité aux personnes handicapées et indexera les augmentations futures à l’inflation. Il a aussi fait une nouvelle promesse, qui sera incluse dans le budget : verser une somme additionnelle de 225 millions sur deux ans « en subventions directes aux parents qui aident leurs enfants à se rattraper ».

Le discours du Trône a commencé par évoquer un « sentiment grandissant d’insécurité » en Ontario comme partout dans le monde, au milieu de la COVID-19, d’une inflation élevée et de la guerre en Ukraine, en particulier de ses impacts sur les chaînes d’approvisionnement.

« Et les dépenses sans précédent pendant toute la pandémie ont créé de nouveaux défis fiscaux ici, en Ontario, et dans tout le Canada, qui nécessiteront une gestion économique prudente dans les mois et années à venir », prévient le gouvernement progressiste-conservateur.

« Pris ensemble, ces problèmes fiscaux et économiques qui surgissent ne peuvent être sous-estimés ou ignorés. Il faut y faire face. Et il n’y a pas de solution facile. »

Fiscalité

Le discours a aussi souligné la hausse des taux d’intérêt en réponse à une inflation élevée, et le gouvernement prévient que l’Ontario, comme le reste du pays, devait se préparer à la possibilité d’un ralentissement économique à court terme.

M. Ford s’engage à tracer une voie à suivre basée sur la croissance économique, « pas sur de douloureuses augmentations d’impôt ou réductions de dépenses ».

« Dans les mois et années à venir, votre gouvernement continuera de faire ce qui a si bien servi l’économie de cette province : réduire les lourdeurs administratives, maintenir les impôts à un bas niveau, favoriser un environnement qui attire les capitaux mondiaux et faire des investissements ciblés qui renforcent les avantages concurrentiels de l’Ontario. »

Le discours du Trône vante aussi largement les éléments clés du programme de M. Ford, notamment la construction d’autoroutes et d’autres infrastructures, l’attraction d’investissements dans la fabrication de véhicules électriques et une stratégie de métiers spécialisés qui vise à remédier à une pénurie de main-d’œuvre.

M. Ford promet aussi de confier plus de pouvoirs aux maires de Toronto et d’Ottawa, afin de faire construire plus rapidement des logements.

« Pour les populations urbaines, ces nouveaux pouvoirs seront particulièrement pertinents alors que la Province collabore avec ses partenaires municipaux pour étendre l’empreinte des collectivités orientées sur les transports en commun afin que plus de personnes puissent vivre, travailler et se divertir près de transports en commun commodes. »

Le budget, qui doit être déposé après la lecture du discours du Trône, devrait être presque identique à celui qui avait été présenté le printemps dernier, mais qui n’a pu être adopté en Chambre à cause du déclenchement des élections.