Intercepté à l’aéroport alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays, Francesco Del Balso a placé les paris sportifs au cœur du conflit.

La scène se déroule le 23 mars 2023, à 22 h 18, à la porte 55 des départs internationaux de l’aéroport Trudeau.

Seul, Francesco Del Balso s’apprête à quitter le pays avec un billet aller simple pour l’Italie.

Une semaine plus tôt, Leonardo Rizzuto, fils cadet du défunt parrain de la mafia Vito Rizzuto, a été victime d’une spectaculaire tentative de meurtre sur l’autoroute 440 à Laval.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Des projectiles ont traversé la vitre avant, du côté conducteur, de la Mercedes conduite par Leonardo Rizzuto.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec soupçonnent Del Balso d’avoir commandité et organisé l’attentat, selon des documents judiciaires déposés et des témoignages entendus durant les procédures des deux individus accusés d’avoir tiré sur Rizzuto, Kevin Rochebrun et Steve Emmanuel Barthélémy.

Le 23 mars, les policiers interceptent donc Del Balso à l’aéroport pour leur enquête sur l’attentat contre Rizzuto et saisissent son téléphone et son passeport.

Ils ont également une discussion avec lui.

Encore le fameux livre

D’emblée, Del Balso se défend et dit que lors de la tentative de meurtre, il était en vacances à Cuba.

Mais Del Balso étant Del Balso, il ne s’arrête pas là.

Il explique aux policiers qu’avant l’enquête Colisée, par laquelle la GRC a décapité le clan Rizzuto en 2006, il avait le « book » (le livre des paris sportifs illégaux et du prêt usuraire de la mafia), qu’il faisait des millions, mais que cela rendait certains individus jaloux.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Francesco Del Balso au moment de son arrestation lors de l’opération Colisée, en novembre 2006

Après son arrestation dans le cadre de Colisée, il a affirmé avoir donné le livre à d’autres, car il voulait prendre le chemin de la légitimité et qu’il faisait déjà beaucoup d’argent légalement.

« À qui tu l’as donné ? », ont demandé les policiers.

« Fuckin Leo, Steve [Stefano Sollecito] et Mini-Me [Carmelo Cannistraro] », a répondu Del Balso en serrant les poings, ajoutant un quatrième nom que les policiers n’ont pas compris.

À sa sortie du pénitencier, Del Balso a voulu reprendre le livre, mais il a essuyé une fin de non-recevoir.

« Qui a refusé ? », ont de nouveau demandé les policiers.

« Vous savez de qui je parle », a répondu Del Balso.

Sa tête mise à prix pour 400 000 $

Del Balso a alors évoqué la tentative de meurtre dont il a été victime en novembre 2022 près de chez lui à Laval, et dit que le contrat sur sa tête était de 400 000 $.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Francesco Del Balso a échappé de peu à la mort lorsque son VUS de marque Lexus a été criblé de balles, près de chez lui, à Laval, en novembre 2022.

Il a ajouté que le tueur est venu le voir et qu’il lui a demandé 500 000 $ pour qu’il lui dise qui avait mis un contrat sur sa tête, mais Del Balso dit l’avoir envoyé paître.

Lorsque les policiers lui ont demandé pourquoi il voulait quitter le pays si rapidement, Del Balso a déclaré avoir réservé son billet depuis longtemps, avant d’ajouter : « Crois-tu que j’avais vraiment le choix de partir ? »

Il a été tué par balle deux mois et demi plus tard.

Les deux accusés plaident coupable

La police croit que la tentative de meurtre sur Del Balso à l’automne 2022, l’attentat contre Leonardo Rizzuto en mars 2023 et le meurtre de Del Balso 11 semaines plus tard ont comme trame de fond un conflit entre le clan sicilien de la mafia montréalaise et des Hells Angels de la section de Montréal pour le contrôle du « livre » toujours détenu par la mafia.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Leonardo Rizzuto, fils cadet du défunt parrain de la mafia Vito Rizzuto, en février 2019

La police soupçonnait Del Balso d’avoir loué au moins un véhicule qui a servi aux individus pour surveiller Leonardo Rizzuto attablé dans un café de Laval durant l’après-midi du 15 mars et pour ouvrir le feu sur le fils cadet de l’ancien parrain de la mafia peu après.

Vendredi, ces deux individus, Kevin Rochebrun et Steve Emmanuel Barthélémy, ont plaidé coupable au palais de justice de Joliette.

PHOTO FOURNIE Kevin Rochebrun

Rochebrun, 33 ans, qui était le tireur, a reconnu sa culpabilité à des chefs de tentative de meurtre, d’avoir été dans un véhicule sachant qu’il s’y trouvait une arme à feu et de bris d’une ordonnance.

Le juge Éric Côté de la Cour du Québec a entériné une suggestion commune de la Poursuite et de la Défense et l’a condamné à dix ans de pénitencier. Mais en soustrayant le temps passé en détention préventive, il lui reste un peu plus de huit ans et demi à purger.

PHOTO FOURNIE Steve Emmanuel Barthélémy

Barthélémy, 35 ans, qui était le chauffeur, a plaidé coupable à un chef d’avoir déchargé une arme à feu et d’avoir été dans un véhicule sachant qu’il s’y trouvait une arme à feu.

Il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, mais il ne lui reste qu’un peu plus de trois ans et demi à purger.

