15 mars

Leonardo Rizzuto est victime d’une tentative de meurtre par balle sur l’autoroute 440 Ouest, près de l’autoroute 13 à Laval. Neuf douilles de calibre 40 sont trouvées au sol.

La Sûreté du Québec ouvre une enquête. À la suite de différentes démarches, les enquêteurs constatent qu’un Porsche Macan noir utilisé par le ou les tireurs a été loué au commerce Loue la vie, situé en bordure de l’autoroute 440 à Laval.

Les enquêteurs obtiennent des mandats pour saisir les images captées par les caméras de surveillance du commerce. Ils obtiennent également des images captées par les caméras des commerces voisins et d’autres endroits. Grâce à elles et à d’autres démarches d’enquête, les policiers peuvent reculer la cassette et établir une chronologie des évènements.

Les policiers constatent alors que Francesco Del Balso s’est rendu au Loue la vie le 11 mars et que le fils du propriétaire lui a remis la clé d’un véhicule Porsche. Plus tard, lors d’une perquisition au commerce, les policiers trouveront un contrat pour la location d’un Porsche Macan rouge qui ne comporte aucune signature et sur lequel le nom du fils du propriétaire est inscrit dans la case locataire.

12 mars

Francesco Del Balso s’envole pour Cuba à bord d’un vol d’Air Transat.

13 mars

Kevin Rochebrun et une femme se rendent au Loue la vie. Quelques minutes plus tard, un Porsche Macan rouge quitte le stationnement du commerce, suivi du véhicule de Rochebrun, un Jeep Cherokee.

14 mars

Kevin Rochebrun et Steve Emmanuel Barthélémy se rendent au Loue la vie dans deux véhicules, dont le Porsche Macan rouge. Rochebrun remet une clé au fils du propriétaire, reçoit une autre clé et part à bord, cette fois-ci, d’un Porsche Macan noir.

15 mars

À 13 h 12

Le véhicule Mercedes GLC noir appartenant à Leonardo Rizzuto arrive dans le stationnement du Romcafé, situé au 1802, boulevard des Laurentides à Laval.

IMAGE DÉPOSÉE EN COUR Grâce aux caméras de surveillance et aux données GPS des véhicules impliqués, les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été en mesure de confectionner cette carte indiquant les principaux lieux de cette affaire.

Entre 14 h 39 et 14 h 44

Un Jeep Cherokee correspondant à celui de Rochebrun passe et repasse devant le Romcafé.

À 14 h 53

Le Jeep Cherokee se gare dans la rue Saguenay, à Laval, sur laquelle est stationné le Porsche Macan noir. Barthélémy monte à bord du Porsche, suivi par le Jeep Cherokee.

Entre 15 h 14 et 15 h 44

Le Porsche Macan passe et repasse dans les rues du secteur du Romcafé à Laval.

À 15 h 45

Le Porsche Macan se gare dans le stationnement d’un commerce d’où les occupants ont vue sur le Romcafé.

À 16 h 19

La Mercedes de Rizzuto quitte le stationnement du Romcafé en même temps que le Porsche noir se met en mouvement et se déplace vers la rue Lavoie.

À 16 h 21

Le Porsche Macan est face au 1790, boulevard des Laurentides. La vitre du côté passager est baissée et les caméras de surveillance permettent de voir au moins deux occupants à l’avant. La Mercedes et le Porsche roulent sur le boulevard des Laurentides direction sud, à quatre secondes d’écart.

À 16 h 26

La Mercedes roule rapidement sur l’A440 direction ouest et est suivie de près par le Porsche noir.

À 16 h 27

Les premiers témoins de la tentative de meurtre composent le 911. Certains ont vu la Mercedes couper la file de véhicules devant un camion cube, un Porsche Macan s’arrêter à sa hauteur, le passager sortir un bras et ouvrir le feu à plusieurs reprises vers la Mercedes.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Une image du Macan noir captée après l’attentat. On peut voir un individu au manteau vert qui conduit et son passager qui est couché sur l’autre siège avant.

Grâce au GPS du Porsche Macan, à la géolocalisation du téléphone de l’un des deux accusés et à différentes caméras, dont celles de Transports Québec, les limiers reconstitueront le trajet emprunté par le véhicule après la tentative de meurtre.

À 16 h 50

Le Porsche Macan arrive dans le stationnement du Loue la vie. Rochebrun et Bathélémy en sortent. Rochebrun remet une clé au propriétaire qui lui redonne une autre clé. Rochebrun monte à bord d’un Porsche Macan rouge et se gare près du Macan noir. Il prend divers objets dans le Macan noir, Barthélémy le rejoint dans le Macan rouge et les deux hommes quittent le commerce.

19 mars

Les enquêteurs surveillent Kevin Rochebrun et le voient rencontrer un motard et un homme inconnu. Le trio entre dans un restaurant de la rue de la Montagne à Montréal.

20 mars

Francesco Del Balso revient de Cuba.

22 mars, à 15 h

Le propriétaire du Loue la vie appelle Del Balso sur son cellulaire et lui dit : « Il y a quelques jours, les flics sont venus ici avec un putain de mandat pour récupérer la voiture que ton gars avait. » Et Del Balso de répondre : « Quoi ça, mon gars ? Je ne sais pas de quoi tu parles ! OK ! Bye. »

23 mars

Rochebrun et Barthélémy font le plein du Porsche Macan rouge et le font laver au lave-auto Picci sur la 5e Avenue, à Montréal. Par la suite, ils le rapportent au Loue la vie.

Le même jour, vers 22 h 18, Francesco Del Balso est arrêté à l’aéroport Trudeau pour tentative de meurtre. Son passeport est saisi et il est libéré sur promesse de comparaître.

28 avril

PHOTO PRÉSENTÉE EN COUR Kevin Rochebrun au Loue la vie, peu après l’attentat

Kevin Rochebrun est arrêté. Chez lui, les policiers trouvent un chandail semblable à celui qu’il portait le 15 mars.

PHOTO PRÉSENTÉE EN COUR Un chandail trouvé chez Kevin Rochebrun lors de la perquisition des policiers, le 28 avril

1er mai

Barthélémy est arrêté à son tour et les policiers perquisitionnent à sa résidence. Les enquêteurs trouvent également des vêtements et souliers semblables à ceux qu’il portait le 15 mars.

3 mai

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Le pistolet tel qu’il a été photographié par le technicien en scène de crime de la Sûreté du Québec peu après sa découverte, le 3 mai 2023.

L’arme à feu ayant servi à l’attentat, un pistolet Smith & Wesson gris dont le numéro de série a été effacé, est trouvée dans un fossé de la montée Champagne, à Laval.

21 mai

Les enquêteurs interceptent une conversation entre Barthélémy et une autre personne au cours de laquelle il dit notamment : « Je sais que j’ai pris de mauvaises décisions. J’ai été manipulé, appelle ça comme tu veux, mais justement là, maintenant, j’t’en train de travailler pour get rid of it pis j’assume ce que j’ai faite. […] J’ai trop travaillé fort pour me laisser piétiner comme ça. Non, c’est pas moi, c’est pas de mes affaires, je déteste ça pour mourir. »

5 juin

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Francesco Del Balso a été tué le 5 juin 2023 à l’extérieur d’un centre de conditionnement physique de Dorval.

Francesco Del Balso est assassiné à Montréal.