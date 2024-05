Les tensions entre Hells Angels et membres de la mafia sicilienne de Montréal auraient débuté avec la tentative de meurtre dont Francesco Del Balso a été victime, près de chez lui, à Laval, en novembre 2022.

C’est ce qu’un enquêteur de la Sûreté du Québec a raconté à l’enquête sur remise en liberté de Kevin Rochebrun et de Steve Emmanuel Barthelemy, l’an dernier.

L’interdit de publication sur ce témoignage a été levé avec le plaidoyer des deux hommes vendredi.

« Le milieu est déstabilisé, c’est très tendu actuellement », a déclaré l’enquêteur Christian Giacomini.

Francesco Del Balso venait de quitter sa résidence à bord de son VUS lorsqu’un ou des individus ont tiré sur lui, sur la rue de Blois, le 7 novembre. À ce moment, Del Balso était déjà considéré comme étant dissocié du clan des Siciliens et rallié aux motards, a expliqué le témoin.

« À ce moment, avec ses associés reliés aux Hells Angels de Montréal, ils ont été vite pour accuser les Italiens d’avoir orchestré la tentative le visant. Ça a créé des frictions sur le terrain. Il y a eu des discussions et des ententes pour arrêter d’accuser les Italiens, et une trêve a été trouvée. Mais ensuite, il y a eu une erreur sur la personne en février à Laval [visant encore Del Balso]. On a perdu le contrôle à ce moment-là et ça a commencé à prendre de la vitesse en termes de déstabilisation », a raconté le policier.

Après cela, il y a eu une séparation claire. Plusieurs renseignements confirment qu’il n’y a plus de négociations d’affaires entre les parties. Les Hells Angels de Montréal, et Del Balso, d’un côté, et les Italiens de l’autre. Le stress a monté. Christian Giacomini, enquêteur de la Sûreté du Québec

Celui-ci a aussi expliqué qu’Anthony Gallo, le conjoint de Claudia Iacono, tuée à Montréal en mai 2023, était très proche de Del Balso, et que ce dernier a été l’un des premiers à se présenter sur les lieux de l’assassinat.

L’enquêteur a terminé son témoignage en disant que les policiers ont des informations voulant que toute personne impliquée de près ou de loin dans l’attentat contre Leonardo Rizzuto fait l’objet d’un contrat sur sa tête.

Quelques anecdotes de l’enquête

Rizzuto a cru à une rage au volant

Dans les heures qui ont suivi la tentative de meurtre, les policiers ont rencontré Leonardo Rizzuto à l’hôpital. Deux balles ont traversé sa jambe gauche, une sa jambe droite, une autre son omoplate droite. Aux policiers, Rizzuto a dit qu’il n’avait rien vu car il avait du sang dans le visage. Il a déclaré avoir seulement vu une arme de poing, sans silencieux, et que le VUS suspect était gros comme le sien. Il a dit qu’au début, il pensait que c’était un cas de rage au volant, car il venait de couper un automobiliste. Mais il a compris que ce n’était pas le cas après les coups de feu. Il a refusé de porter plainte et de donner aux policiers l’accès à son dossier médical.

Le 3 fait le mois

Grâce aux caméras de surveillance, les enquêteurs ont pu établir un quadrilatère dans lequel le Porsche Macan noir est passé après l’attentat. Le 3 mai, les enquêteurs François Dextrase et Gabriel Georges de la Sûreté du Québec ont arpenté à pied la montée Champagne à Laval avec un appareil muni d’un aimant. Dans un fossé, le policier François Dextrase a vu un objet partiellement recouvert de neige briller. « Au début, je pensais que c’était un gun en plastique, mais non, je me suis dit : ça se peut pas ! On a appelé tout de suite. Mon boss ne me croyait pas », a raconté l’enquêteur à l’enquête préliminaire des accusés.

Les murs ont des oreilles

Le 1er mai, lors de la perquisition des policiers chez Steve Emmanuel Barthélémy, celui-ci a lancé son téléphone dans un trou percé dans un mur ou un plafond. Mais les policiers ont entendu l’appareil sonner et ont su à peu près où il se trouvait. Ils ont découpé un morceau d’environ deux pieds sur deux pieds dans le mur de la pièce adjacente et ont trouvé le téléphone. Les données de géolocalisation du téléphone correspondaient avec les données GPS du Macan. Les enquêteurs ont également trouvé une vidéo tournée à l’intérieur du Macan rouge qui avait été effacée.