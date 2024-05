La Cour supérieure a entendu vendredi la demande d’injonction de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pour démanteler en partie le campement propalestinien qui s’est installé sur son campus.

« Ça m’étonnerait […] que je rejette entièrement l’injonction », a affirmé le juge Louis-Joseph Gouin, qui entend rendre son jugement au plus tard lundi matin.

L’UQAM doit prouver l’urgence d’agir afin d’obtenir une injonction interlocutoire provisoire, qui durerait dix jours, si elle était accordée. L’université s’est dite inquiète de la gestion du campement, devant le tribunal.

« L’UQAM est prête à tolérer la présence des occupants, mais dans la mesure où on n’entrave pas la libre circulation, l’accès et la sortie des immeubles, et qu’on ne met pas en péril la sécurité de ses lieux et de ses occupants », a plaidé vendredi matin Me Martin Côté, qui représente l’université. Selon l’établissement, la situation nécessite une urgence d’agir.

L’université se tourne vers les tribunaux pour tenter de faire démanteler des parties du campement propalestinien installé sur la pelouse du Complexe des sciences Pierre-Dansereau. L’UQAM a annoncé jeudi le dépôt de sa demande d’injonction, comme l’a fait l’Université McGill, en vain, récemment.

Me Max Silverman, qui représente le campement, a affirmé que les craintes exprimées par l’UQAM ne sont « que des suppositions ». Selon l’avocat, les manifestants ont « créé des sorties d’urgence conformes aux consignes du Service incendies de Montréal » dès le 20 mai, et des mesures de sécurité sont en place sur le campement, où règne un « esprit de collaboration et d’écoute ».

Question de périmètre

Selon l’UQAM, le campement, baptisé « Université populaire Al-Aqsa », pose une atteinte à son droit de propriété. « La situation n’a fait que s’intensifier […] on a vu le périmètre du campement qui s’est agrandi au cours des derniers jours », a ajouté Me Martin Côté.

Il s’est dit « très sensible » à l’idée de créer un périmètre de sécurité autour du campement, qui est actuellement enclavé dans une cour intérieure du campus. « Il me semble que libérer trois mètres le long des bâtiments, c’est sécuritaire pour tout le monde », a affirmé le juge.

Or, imposer un tel corridor de sécurité mettrait le campement en péril, selon Me Max Silverman, qui représente les manifestants propalestiniens qui ont planté leurs tentes sur le campus de l’UQAM. « C’est en effet démanteler le campement, ou au moins le rendre très vulnérable », a-t-il plaidé, en ajoutant qu’une réduction du campement l’exposerait « aux contre-manifestations de l’extrême droite ».

Avec Henri Ouellette-Vézina, La Presse