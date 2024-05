Manque d’hébergement de la DPJ au Nunavik Une jeune inuite « en voie d’assimilation très avancée »

Une jeune Inuite de 16 ans placée dans plus de 64 foyers différents au fil des ans, hébergée de façon permanente au Sud et coupée pendant des années de contact avec sa communauté a été « privée de son droit à la préservation de son identité culturelle » et s’est retrouvée « en voie d’assimilation très avancée », souligne un récent jugement de la Cour du Québec.