Sébastien Boulanger Dorval, ex-employé de Desjardins et principal suspect dans le projet Portier sur la fuite de données au Mouvement

Après les arrestations de la police de Laval mercredi, la Sûreté du Québec a passé les menottes au suspect numéro un dans l’affaire du vol de données chez Desjardins, Sébastien Boulanger-Dorval. Des accusations visent aussi sept autres personnes dans le cadre du projet Portier sur la fuite de données ayant potentiellement touché 9,7 millions de clients. Deux d’entre elles sont considérées « en cavale ».

Boulanger-Dorval, 42 ans, est accusé notamment d’avoir « frauduleusement obtenu des services d’ordinateur », d’avoir eu en sa possession « des renseignements sur une autre personne » dans l’intention de commettre un crime, d’avoir retransmis ces données, ainsi que de fraude, entre octobre 2016 et mai 2019.

La SQ a aussi mis la main au collet de Jean-Loup Leullier-Masse, 32 ans, François Baillargeon-Bouchard, 35 ans, Charles Bernier, 31 ans, et Laurence Bernier, 29 ans. Ils doivent comparaître pour répondre des mêmes chefs d’accusation, sauf le premier.

Mathieu Joncas, 38 ans, n’a pas encore été localisé.

Deux suspects « en cavale à l’étranger »

La police a aussi lancé des mandats d’arrestation à l’encontre de Juan Pablo Serrano, 38 ans, et de Maxime Paquette, 38 ans. « En cavale à l’étranger, ces derniers font désormais partie des criminels les plus recherchés au Québec », mentionne la SQ.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Juan Pablo Serrano, recherché

« Ils savaient qu’un jour on les chercherait, a dit Benoît Richard, porte-parole de la SQ, en conférence de presse. Ces gens-là n’ont pas l’intention de revenir au Québec.

Selon les mandats d’arrestation contre eux, Paquette habite à Playa del Carmen, au Mexique, alors que le domicile de Serrano est « inconnu ». Les deux sont accusés de fraude de plus de 5000 $ et d’avoir eu en leur possession des renseignements confidentiels sur autrui dans le but de commettre un crime, de novembre 2017 à novembre 2020.

Dans un deuxième mandat, Paquette est aussi accusé d’avoir eu ces renseignements plus tard, en juin 2021.

Le projet a nécessité « plus de 25 perquisitions », « plus de 160 rencontres de témoins » et la saisie de « 120 items informatiques ».

« Vous savez, 9,7 millions de personnes potentiellement fraudées, c’est une enquête de très grande envergure, de très grande complexité pour la SQ », a souligné Benoît Richard.

La police a notamment dû traverser un laborieux protocole pour avoir accès à la preuve amassée dans les locaux même de Desjardins en février 2021, sans compromettre la confidentialité des données des clients ni violer le privilège avocat-client, par exemple.

Les données circulent toujours

La SQ a tenu à rappeler que les renseignements dérobés circulent toujours. « Dès que la liste est disponible et vendue à des tiers, ça devient extrêmement complexe de savoir qui en a pris possession, qui l’a, a insisté Benoît Richard. Au moment où on se parle, il est peu probable que cette liste-là soit un jour sécurisée. »

La police appelle donc la population à « rester vigilante ».

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Benoît Richard, porte-parole de la SQ, en conférence de presse

Trafic de renseignements

Selon ce que les documents policiers déposés en cour nous ont permis d’apprendre jusqu’à maintenant, Sébastien Boulanger-Dorval aurait vendu les informations volées sur des millions de clients à Jean-Loup Leullier-Masse, un prêteur privé de Montmagny alors en affaires avec Charles Bernier.

Ce dernier aurait ensuite revendu une partie des informations à Mathieu Joncas, un courtier hypothécaire déjà condamné en 2022 par le chien de garde de la profession à des amendes totalisant 36 000 $ et 420 jours de suspension. L’homme d’affaires, qui est aussi prêteur privé, a admis avoir acquis des renseignements sur « 150 000 à 200 000 » clients de Desjardins devant le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ).

Son associé et courtier en assurances, François Baillargeon-Bouchard, a écopé d’amendes totales de 40 000 $ pour le rachat de données sur 40 000 clients et l’entrave d’une enquête de l’Autorité des marchés financiers.

Quant à Juan Pablo Serrano, fraudeur récidiviste, la SQ le soupçonne d’avoir réalisé des fraudes à l’aide de renseignements volés à Desjardins, avec la complicité de Maxime Paquette, son colocataire à l’époque, selon des documents policiers déposés en cour pour obtenir des mandats de perquisition ces dernières années.

En septembre 2019, la police a saisi chez eux un ordinateur contenant pas moins de 3,85 millions de lignes de données sur des clients de Desjardins.

En point de presse, la SQ précise que le vol de données a permis des fraudes de « plusieurs millions ».

Arrestations lavalloises

Mercredi, la police de Laval a d’ailleurs annoncé l’arrestation de trois personnes en lien avec des fraudes totalisant 8,9 millions, réalisées par AccèsD grâce à des informations issues du vol de données, dans le cadre de son projet Glaive. Cette enquête est à l’origine de l’enquête principale Portier de la SQ, qui s’occupe du vol de données en lui-même. Une quatrième personne était toujours recherchée au moment de la conférence de presse.

Ce sont les premiers développements majeurs après l’annonce d’un vol massif de données chez Desjardins, le 20 juin 2019.

Le Mouvement avait d’abord annoncé s’être fait dérober des données sur 2,9 millions de clients. Il a ensuite revu ce chiffre à la hausse plusieurs fois. En décembre 2020, les commissions de protection des renseignements personnels ont conclu que le vol a potentiellement touché 9,7 millions d’individus et d’entreprises.