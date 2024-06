Les autorités ont arrêté 13 personnes soupçonnées d’être impliquées dans le trafic et la fabrication d’armes à feu au terme d’une enquête qui aura duré un an. La majorité des dispositifs saisis lors des perquisitions ont été conçus à l’aide d’imprimantes 3D.

C’est l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA), composée de membres de la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada qui a mis la main au collet des présumés malfaiteurs. Les arrestations ont eu lieu mercredi et jeudi à la suite d’une opération entamée l’été dernier visant à lutter contre le trafic et de fabrication artisanale d’armes à feu.

Plus d’une vingtaine de corps policiers canadiens avaient alors participé à 64 perquisitions et 45 arrestations.

Depuis le début de l’enquête, les perquisitions auront permis de saisir 440 armes à feu, dont 62 armes de poing, 71 armes de poing imprimées en 3D, armes longues imprimées en 3D, un pistolet mitrailleur, 52 imprimantes 3D, 32 chargeurs imprimés en 3D et 87 silencieux, dont 63 imprimés en 3D.

« Au total, 13 arrestations ont été réalisées à Montréal, Berthierville, New Carlisle, Repentigny, Gatineau, Québec et Saint-Calixte », indiquent les corps policiers par communiqué.

Les suspects sont Joël Hector, 39 ans, de Côte-des-Neiges, et David Duvall, 34 ans, de Montréal. Ils sont actuellement détenus pour comparution. Les autres suspects, huit hommes âgés de 26 à 63 ans et trois femmes âgées de 33 à 35 ans, ont été libérés en attente des procédures.

« Ils pourraient faire face à plusieurs chefs d’accusation, dont possession non autorisée d’une arme à feu, possession en vue de faire le trafic d’armes et fabrication d’une arme à feu. »

Toute information en lien avec la possession, le trafic, l’utilisation et la fabrication d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).